Компания Илона Маска SpaceX не хочет, чтобы ВСУ использовали Starlink в наведении дронов

Компания Илона Маска SpaceX ограничила возможности использовать ее сеть спутникового интернета Starlink в военных целях, отреагировав таким образом на информацию о том, что украинские военные используют ее в управлении дронами. Представитель властей Украины в ответ предложил SpaceX выбрать, на чьей она стороне в войне.

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"Мы кое-что можем сделать, чтобы ограничить возможности делать это. Мы кое-что можем сделать, и мы уже сделали", — сказала в среду в Вашингтоне президент SpaceX Гвинн Шотвелл, имея в виду использование Starlink украинскими военными.

Что именно сделала SpaceX, президент компании не уточнила.

Шотвелл подчеркнула, что технология Starlink, с точки зрения компании, не должна использоваться в чисто военных целях.

"Мы знаем, что военные пользуются ими [терминалами Starlink] для связи, и это нормально. Но то, что они будут использовать их в наступательных целях, в наши намерения не входило", — сказала Шотвелл.

В самом начале войны SpaceX отправила в Украину тысячи терминалов Starlink, что позволило стране в целом и украинским военным в частности поддерживать интернет-связь в условиях, когда Россия пыталась ее подавить.

Илон Маск обвинял Россию в попытках заглушить и Starlink. Интернет в этой системе раздается через четыре тысячи спутников, находящихся на низких (550 км) орбитах.

Кроме самой SpaceX, большое количество терминалов оплатили и отправили в Украину разные страны, в частности, США и Франция.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление Шотвелл написал в "Твиттере", что компании SpaceX надо бы выбрать, на чьей она стороне в этой войне.

Рік спротиву 🇺🇦, і компанії мають для себе вирішити:

- або вони на стороні права на вільне життя і 🇺🇦 — і тоді не вигадують, як нашкодити;

- або вони на стороні Рф та її "права" на вбивства, захоплення територій.#SpaceX (Starlink) та пані #Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023

"Год сопротивления Украины, и компании должны решить для себя: либо они на стороне свободной жизни и Украины — и тогда не ищут, как навредить; либо они — на стороне РФ и ее "права" на убийства, захват территорий. SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл, желательно выбрать конкретную опцию", — написал Подоляк.

В октябре Илон Маск заявил, что больше не сможет оплачивать работу терминалов Starlink в Украине, и прекращает поставки новых терминалов.

Договоренность о продолжении работы компании в Украине была достигнута только после того, как Пентагон пообещал взять на себя часть оплаты услуг Starlink в этой стране.

На прошлой неделе Маск вернулся к теме Starlink, написав в "Твиттере" в том числе и об управлении дронами.

"Starlink стал основой связи повсюду в Украине, вплоть до линии фронта […] Однако мы не позволяем применять Starlink в дальних ударах дронами", — написал Маск.