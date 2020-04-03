Кому жить, а кому умирать от Covid-19: британским врачам придется делать сложный выбор

Британских врачей предупредили, что им, возможно, предстоит столкнуться с нелегким выбором при лечении тяжелых больных, заразившихся коронавирусом - кому из пациентов назначить терапию, которая может спасти их жизнь, а кого оставить без нее.
Британская ассоциация медиков в четверг выпустила новую редакцию рекомендаций по врачебной этике во время эпидемии Covid-19.
В рекомендациях нынешняя ситуация в британском здравоохранении называется беспрецедентной, однако, несмотря на все усилия медиков, британские больницы могут не выдержать наплыва пациентов, подчеркивается в документе.
Недавно британское правительство закупило несколько тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в комплексе с другими аппаратами поддержания жизнедеятельности понадобятся самым тяжелым больным, и, возможно, спасут им жизни.
Цунами пациентов
Медики регулярно принимают сложные решения в ходе своей работы, но в условиях пандемии им придется делать это гораздо чаще, говорится в рекомендациях. Зачастую выбирать придется, основываясь на том, какое лечение доступно.
Вот основные пункты рекомендаций медицинской ассоциации:
- Все пациенты должны получать качественную медицинскую помощь, включая тех, кто находится на этапе проявления симптомов. Это касается и умирающих пациентов, которым должны облегчать смерть с помощью соответствующей терапии;
- Несмотря на это, законно и этично расставлять приоритеты между пациентами. Это касается ситуаций, когда ресурсов на всех пациентов не хватает.
В этих случаях медиков призывают учесть следующие факторы:
- Остроту болезни у того или иного пациента;
- Наличие сопутствующих заболеваний;
- Общее состояние организма и, в некоторых случаях, возраст.
- Руководителям больниц и старшим врачам рекомендуют жестко ограничивать заполненность отделений интенсивной терапии, подключая к аппаратам ИВЛ только тяжелобольных.
Одна только коронавирусная инфекция не должна гарантировать приоритетного отношения, отмечают в ассоциации.