Концерт против плаката: как выглядит 9 мая в Нарве и Ивангороде

В 10 утра на нейтральной территории, в центре пограничного моста Дружбы между Нарвой и Ивангородом, прошла встреча российской и эстонской делегаций. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал RusDelfi, что незапланированная встреча была инициирована российской стороной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщил очевидец, наблюдавший за общением двух сторон с берега реки, участники встречи неоднократно смотрели в сторону плаката, висящего на стене Нарвского замка. Человек в парадной форме в финале беседы что-то написал в своем блокноте.

Foto: DELFI.ee

"Среди прочего обсуждался плакат, установленный на стене Нарвского музея, который российские представители потребовали от наших пограничников снять. Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката" — отметил Пюви.

Foto: DELFI.ee

Утром во вторник Нарвский музей разместил на крепостной стене гигантский плакат "Путин — военный преступник", который хорошо виден через реку в России. На другом берегу реки, в Ивангороде, Россия планирует грандиозное празднование в честь 9 мая. Рядом с мостом Дружбы построена концертная сцена и установлены большие экраны, они хорошо видны на эстонской стороне.

Участникам торжеств в Ивангороде, в свою очередь, хорошо виден висящий на крепостной стене плакат, объявляющий Путина военным преступником. На это же должны обратить внимание и жители Нарвы, которые планируют прийти посмотреть на этот концерт с эстонской стороны реки.