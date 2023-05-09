Концерт против плаката: как выглядит 9 мая в Нарве и Ивангороде
Foto: DELFI.ee

В 10 утра на нейтральной территории, в центре пограничного моста Дружбы между Нарвой и Ивангородом, прошла встреча российской и эстонской делегаций. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал RusDelfi, что незапланированная встреча была инициирована российской стороной.

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Как сообщил очевидец, наблюдавший за общением двух сторон с берега реки, участники встречи неоднократно смотрели в сторону плаката, висящего на стене Нарвского замка. Человек в парадной форме в финале беседы что-то написал в своем блокноте.

Концерт против плаката: как выглядит 9 мая в Нарве и Ивангороде
Foto: DELFI.ee

"Среди прочего обсуждался плакат, установленный на стене Нарвского музея, который российские представители потребовали от наших пограничников снять. Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката" — отметил Пюви.

Концерт против плаката: как выглядит 9 мая в Нарве и Ивангороде
Foto: DELFI.ee

Утром во вторник Нарвский музей разместил на крепостной стене гигантский плакат "Путин — военный преступник", который хорошо виден через реку в России. На другом берегу реки, в Ивангороде, Россия планирует грандиозное празднование в честь 9 мая. Рядом с мостом Дружбы построена концертная сцена и установлены большие экраны, они хорошо видны на эстонской стороне.

Участникам торжеств в Ивангороде, в свою очередь, хорошо виден висящий на крепостной стене плакат, объявляющий Путина военным преступником. На это же должны обратить внимание и жители Нарвы, которые планируют прийти посмотреть на этот концерт с эстонской стороны реки.

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