Конец эпохи. Чем запомнилась канцлер Ангела Меркель и что будет с Германией теперь?

В воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут выборы в Бундестаг. И именно эти выборы будут знаковыми не только для Германии, но и для всего Европейского союза (ЕС). Дело в том, что бессменный на протяжении 16 лет канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отставку.

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The Economist отмечает, что по длительности пребывания на посту канцлера с Ангелой Меркель могли бы посоревноваться только Отто фон Бисмарк и Гельмут Коль. Бисмарк создал империю и придумал первые в Европе системы государственного пенсионного обеспечения и здравоохранения. Коль контролировал воссоединение Восточной и Западной Германии и согласился заменить немецкую марку на евро. Чем запомнилась Ангела Меркель и что будет после нее? Портал Delfi решил обобщить главные моменты, которые необходимо знать перед предстоящими выборами.

Ангела Меркель родилась в 1954 году в немецком Гамбурге, но выросла в Восточной Германии, ее отец был лютеранским священником. По образованию она является физическим химиком и даже имеет докторскую степень. Меркель работала по профессии до 1989 года, а потом ушла в политику.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Как пишет TIME, Меркель стала канцлером Германии в 2005 году и первой в истории женщиной, которую избрали на эту должность. Достаточно символичный момент, ведь именно в тот год была разрушена Берлинская стена, разделявшая столицу Германии и всю страну на две части с 1961 года.

Прежде чем стать канцлером, Меркель успела поработать вице-спикером парламента Восточной Германии, а после представляла регион Мекленбурга-Передней Померании в Бундестаге. Она также занимала пост министра по делам женщин и молодежи, а позже возглавила Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. После того как Христианско-демократический союз (ХДС) проиграл выборы в 1998 году, Меркель была избрана генсекретарем политической силы, став первой женщиной на этом посту. Двумя годами позже она также стала первой женщиной во главе оппозиции.

The Bell отмечает, что когда Меркель возглавила Германию, экономическая ситуация в стране была плачевной: безработица достигла почти 12%, темп роста экономики был ниже среднего по Европе, а дефицит бюджета был выше 3% — это больше прописанного в Маастрихтском договоре порога.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Однако спустя четыре срока правления Меркель безработица в Германии составляет менее 6% и, даже хотя ВВП на душу населения в Германии снизился, он все еще превышает показатели Канады, Великобритании, Франции и Японии, гласят данные Всемирного банка. Также отмечается, что именно во время пребывания Меркель на посту канцлера, в Германии стремительно выросло количество рабочих мест, особенно для женщин.

10 лет спустя ее избрания канцлером Германии журнал TIME назвал Меркель персоной года. Ее воспринимали не только как лидера объединенной Германии, но и всего ЕС. К концу 2015 года она провела ЕС не через один, а два кризиса, каждый из которых мог означать конец союза, а с этим и 70-летнего мира на континенте.

Как сообщает The New York Times, за 16 лет Меркель стала для всего мира "воплощением спокойствия, разума и демократических ценностей" по той причине, что она смогла провести страну и ЕС через финансовый крах еврозоны, рекордный наплыв беженцев из стран Ближнего Востока и пандемию Covid-19.

В конце лета 2015 года правительство Меркель распахнуло двери Германии для напористой толпы беженцев и мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. К концу декабря в страну прибыл 1 миллион соискателей убежища. Как пишет The Bell, в 2018 году Германия стала крупнейшей страной, принимающей мигрантов в Европе.

Однако несмотря на гуманность, действия Меркель подверглись критике и спровоцировали усиление ультраправых настроений — популярность стала набирать националистическая партия "Альтернатива для Германии". На федеральных выборах 2013 года политическая сила не смогла пройти в парламент, а в 2017 году прошла в Бундестаг, получив 94 депутатских места.

"Во многих регионах преобладают война и террор. Государства распадаются. Мы читаем об этом много лет. Мы слышали об этом. Мы это видели по телевизору. Но мы еще недостаточно поняли, что происходящее в Алеппо и Мосуле может повлиять на Эссен или Штутгарт. Мы должны признать это сейчас", — заявила Меркель в ответ на критику.

Трудно поверить, но Меркель больше не будет занимать пост канцлера. Германию ожидают парламентские выборы. Как пишет Deutsche Welle, выборы в Бундестаг проходят раз в четыре года и в этом году они состоятся в воскресенье, 26 сентября.

Foto: AFP/Scanpix

Все эти годы Меркель удерживала ЕС вместе, но не смогла выступить с амбициозными идеями по развитию европейского проекта и направить ЕС в определенном направлении. Такое мнение высказал в интервью Латвийскому радио Рафаэль Лосс, политический аналитик берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям, пишет Lsm.lv.

Согласно опросам, в следующем парламенте Германии может сложиться ситуация, что правительство не смогут сформировать не только одна, а даже две партии, сообщает The Economist. Вполне вероятно создание трехпартийной коалиции, в которую могут войти "зеленые" и либералы, но вряд ли они смогут о чем-то договориться.

Два из возможных исходов кажутся наиболее возможными. Одна из них — это коалиция, возглавляемая партией Меркель, христианскими демократами и их сестринской партией в Баварии, которой руководит Армин Лашет. Другой — коалиция, возглавляемая Олафом Шольцем из социал-демократов (СДПГ), который на данный момент является министром финансов Германии. В любом случае к коалиции присоединятся "зеленые" и свободные демократы.

Euronews пишет, что наиболее возможным сейчас кажется коалиционное правительство без явной партии-лидера. Ни один из нынешних кандидатов не имеет такой поддержки, которой пользовалась Меркель.

Есть три политика, которые могли бы занять место Меркель. Ее преемник Армин Лашет на данный момент возглавляет ХДС, на его репутацию сильно повлияло наводнение в Западной Германии, случившееся в июле этого года. Лашет слишком снисходительно ответил журналистке, обратившись к ней как к "молодой женщине", а во время памятной церемонии жертв стихийного бедствия фотографы запечатлели его смеющимся.

Большей популярностью у немцев пользуется представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывший мэр Гамбурга и нынешний министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц. Согласно результатам опроса INSA, за Шольца проголосовали бы 27% избирателей, в то время как Лашету свои голоса отдали бы всего 14% жителей, а Анналену Бербок от "зеленых" выбрали бы 13% респондентов.

Шольц известен тем, что поддерживает такие идеи, как повышение минимальной зарплаты и создание социального жилья. Однако и он ранее подвергался критике: во время скандала с Wirecard Шольца обвинили в бездействии, поскольку он упустил тот факт, что немецкая компания годами подделывала отчетность.

Однако в этом году Шольц все же смог получить одобрение населения за готовность восстановить разрушенную пандемией экономику.

Анналена Бербок контрастно выглядит на фоне двух других кандидатов на пост канцлера Германии: 40-летняя представитель партии "Союз 90/Зеленые", которая выступляет за перемены в стране.

Бербок нередко очерняли в фейковых новостях, например, в одной заметке утверждалось, что она хочет запретить жителям заводить собак с целью защитить климат.

Представитель "зеленых" выступает за борьбу с изменениями климата и хочет сделать этот аспект приоритетом во всех областях политики Германии. Также она поддерживает идею понижения налоговой ставки для тех, кто получает маленькую зарплату.

Если Бербок победит на предстоящих выборах, она станет первым канцлером от "зеленых", а также первой матерью двух детей и открытой феминисткой на этой должности.

Рафаэль Лосс придерживается мнения, что если "зеленые" попадут в Бундестаг, столкновение неизбежно. Эксперт указал, что в последние годы правительство Меркель разделяло политическую от экономической стороны в ведении отношений с такими странами, как Россия и Китай. По мнению Лосса, "зеленые" будут действовать иначе и вряд ли будут сотрудничать с тем же Китаем.