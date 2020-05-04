Конференция доноров Global Response собрала 7,4 млрд евро на борьбу с пандемией

На онлайн-конференции доноров, организованной Еврокомиссией, рядом стран и организаций, США официально представлены не были, что повышает вероятность конкуренции в вопросе разработки вакцины.

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Участники международной донорской онлайн-конференции Global Response под эгидой Вcемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии за один день собрали 7,4 млрд евро (8,1 млрд долларов) на разработку вакцины от коронавируса и другие меры по борьбе с пандемией. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал достигнутый результат мощным проявлением "глобальной солидарности".

Целый ряд европейских государств, включая ФРГ (525 млн евро), Францию (500 млн евро) и Великобританию (442 млн евро), а также Канада (780 млн евро) и Еврокомиссия (1 млрд евро) взяли на себя наибольшие обязательства. Всего же о своем вкладе объявили порядка 40 стран.

В то же время США на конференции официально представлены не были, что, по данным информагентств, повышает вероятность конкуренции в вопросе разработки вакцины. Тем не менее в онлайн-форуме принял участие ряд американских филантропов, а также певица Мадонна, которая пообещала перечислить на цели Global Response порядка 1 млрд долларов (917 млн евро). От последствий заболевания COVID-19 у исполнительницы умерли кузина и два близких друга.

Участникам мероприятия совсем немного не хватило до заявленных ранее амбициозных 7,5 млрд евро. В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил итоговую сумму, необходимую для борьбы с пандемией в 38 млрд евро.

Организаторами конференции выступили Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Партнерами мероприятия стали восемь структур, среди которых ВОЗ, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

На 4 мая, по данным международной группы волонтеров Worldometer, по всему миру зарегистрировано 3 614 702 случая инфицирования коронавирусом. Свыше 250 220 пациентов скончались от вызываемого им легочного заболевания. С начала пандемии более 1,1 млн человек выздоровели.