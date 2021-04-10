Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Законопроект, затрагивающий репарации потомкам пострадавших от рабства в США, находился без движения более 30 лет. В Конгрессе хотят привлечь внимание к жизни афроамериканцев во времена рабства.

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Конгресс США в предстоящие дни изучит вопрос выплат репараций гражданам страны, предки которых пострадали от рабства. Об этом председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер сообщил в пятницу, 9 апреля, особо выделив "исторический" характер намеченного на 14 апреля заседания.

Законопроект о создании экспертной комиссии был предложен более 30 лет назад, однако находился под сукном. Между тем чернокожие в США по-прежнему сталкиваются с плохим доступом к образованию и здравоохранению, отметил Надлер. Он рассчитывает, что заседание Конгресса продвинет на новый уровень национальные дебаты о реакции на жестокое обращение с афроамериканцами во времена рабства и расовой сегрегации.

В 2020 году в Соединенных Штатах и многих других странах неоднократно проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Джордж Флойд США
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