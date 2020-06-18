Конкурента Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос

Банкир Виктор Бабарико, потенциальный соперник Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержан и доставлен на допрос, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Белтелерадиокомпанию".

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Как сообщает первоисточник, Бабарико и его сына доставили в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля для дачи показаний по делу о неуплате налогов в "Белгазпромбанке". Бабарико возглавлял этот банк на протяжении последних 20 лет.

Как сообщает "Интерфакс", обыски проходят и в доме Бабарико неподалеку от Минска. "Можем подтвердить, что [правоохранительные органы] в доме проводят обыск", — сообщили агентству в штабе Бабарико.

Виктор Бабарико ушел с поста главы "Белгазпромбанка" в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.

Дело о неуплате налогов в "Белгазпромбанке" было возбуждено после того, как банкир объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. Бабарико предположил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. Нацбанк Белоруссии 14 июня принял решение о введении в "Белгазпромбанке" временной администрации.

Ранее в рамках дела "Белгазпромбанка" были задержаны люди из ближайшего окружения Бабарико.