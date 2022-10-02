Конституционный суд РФ признал договоры об аннексии четырех украинских областей

Конституционный суд России ожидаемо признал соответствующими Основному закону РФ четыре договора о присоединении к России оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожкой и Херсонской областей.

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Четыре документа были подписаны в Кремле 30 сентября Владимиром Путиным и главами оккупационных территорий.

О том, почему прошедшие на оккупированных территориях так называемые референдумы незаконны (якобы на их основании принималось решение о последующей аннексии), Би-би-си неоднократно писала:

Путин обратился в КС как того требует закон "О международных договорах РФ" - это необходимо перед их ратификацией российским парламентом. Как писала Би-би-си, на сайте КС в базе поступивших обращений четыре документа Путина после полуночи 2 октября были не только зарегистрированы, но уже приняты к рассмотрению. Это значит, что судьи провели ночью экстренное заседание.

Председатель КС Валерий Зорькин в пятницу присутствовал на подписании договоров в Кремле. По закону “О Конституционном суде” судья не может высказывать свою позицию по делу, которое ему предстоит рассмотреть, и должен быть отстранен от участия в рассмотрении дела в случае обстоятельств, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности.

В рассмотрении дел участвовали 10 судей. Судья КС Константин Арановский накануне, 27 сентября ушел в отставку.