Конституционый суд Франции решает, одобрить ли повышение пенсионного возраста до 64 лет

В пятницу Конституционный совет Франции должен окончательно решить судьбу пенсионной реформы, по поводу которой у стране вот уже несколько месяцев не утихают массовые протестные выступления, периодически перерастающие в беспорядки.

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Основное недовольство демонстрантов связано с предусмотренным реформой повышением пенсионного возраста: с нынешних 62 лет — до 64-х.

Нынешний возраст выхода на пенсию во Франции — самый низкий в Европе. Экономисты в один голос уверяют, что массовый выход на пенсию послевоенного поколения бэби-бумеров делает подобное повышение во Франции неизбежным. Однако популярности реформе это не добавляет — особенно после того, как в прошлом месяце правительство Макрона воспользовалось своим исключительным конституционным правом, проведя законопроект через нижнюю палату парламента без голосования.

Конституционный совет Франции, состоящий из девяти судей — последняя инстанция, отделяющая пенсионную реформу от принятия.

Если в пятницу он даст правительству "зеленый свет", закон ляжет на стол президенту, который, очевидно, не станет медлить с его подписанием. Реформа пенсионного законодательства была одним из основных предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, на которых он строил свою предвыборную кампанию, идя на второй срок.

Категорически против повышения пенсионного возраста выступают профсоюзы и депутаты от оппозиции, призывающие демонстрантов к продолжению протестных акций.

Последняя из них прошла накануне, в четверг: по данным МВД Франции, по всей стране на улицы вышло в общей сложности порядка 380 тысяч протестующих. Однако эта внушительная цифра куда меньше 1,3 млн демонстрантов, протестовавших против реформы на пике гражданского противостояния в марте.

Дабы избежать массовых беспорядков в Париже в случае одобрения закона, в пятницу утром столичная полиция запретила протестующим собираться у здания Конституционного совета. Запрет будет оставаться в силе 24 часа, до утра субботы.

Два к одному

В пятницу члены Конституционного совета должны рассмотреть сразу два смежных вопроса, приняв отдельное решение по каждому из них.

Во-первых, им необходимо удостовериться, что новый закон не противоречит не только букве, но и духу действующей конституции страны, принятой в 1958 году.

Во-вторых, члены Совета должны рассмотреть два ходатайства левой оппозиции, предлагающей альтернативный законопроект. Он предусматривает закрепление пенсионного возраста на нынешнем уровне — 62 года, — причем эту норму оппозиционные законодатели намерены утвердить путем проведения в стране референдума.

По словам экспертов, наиболее вероятен сценарий частичного одобрения предлагаемой правительством реформы. Совет почти наверняка смягчит рассматриваемый законопроект, однако основные его положения — в том числе и повышение возраста выхода на пенсию — оставит без изменений.

Дадут ли члены Конституционного совета добро на проведение референдума, предсказать значительно сложнее — но даже в случае положительного решения на подготовку голосования уйдет по меньшей мере несколько лет.

Как показывают опросы, против пенсионной реформы настроены примерно две трети французов.

Критики законопроекта утверждают, что он является дискриминационным по отношению к женщинам и низкоквалифицированным сотрудникам, которые начали работать в раннем возрасте.

Правительство настаивает, что проведение реформы необходимо — в противном случае пенсионный фонд Франции рискует иссякнуть буквально в течение нескольких лет.