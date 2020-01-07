Контингент бундесвера будет частично выведен из Ирака в соседние страны

Часть немецких военных, находящихся в районе Багдада, переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в Ираке после убийства военными США иранского генерала. Всего в Ираке 120 солдат из ФРГ.

Германия переведет часть своих военнослужащих из Ирака в Кувейт и Иорданию из соображений безопасности. Об этом говорится в адресованном бундестагу письме министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на которое ссылается ряд информагентств в ночь на вторник, 7 января.

Прежде всего, речь идет о военных, находящихся в Багдаде и в городе Таджи недалеко от иракской столицы. В данный момент в Ираке находятся порядка 120 немецких военнослужащих, которые занимаются подготовкой местных сил безопасности для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, несколько военных находятся непосредственно в столице Ирака, а около 90 человек — в относительно спокойных курдских провинциях на севере Ирака.

"Разумеется, мы будем уважать любое суверенное решение иракского правительства. В целом, мы готовы к тому, чтобы продолжать нашу надежную помощь в международно согласованных рамках, пока этого желает Ирак и позволяет обстановка", — отмечено также в письме немецких министров.

3 января Соединенные Штаты нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это парламент Ирака 5 января потребовал прекратить иностранное военное присутствие в стране. Окончательное решение по этому вопросу должно принять правительство в Багдаде.