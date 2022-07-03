Координатор ЕС предупредила об угрозе сексуальной эксплуатации украинок
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Координатор Евроcоюза по борьбе с торговлей людьми Диане Шмитт предостерегает от сексуальной эксплуатации украинских женщин.

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"Огромная группа особенно уязвимых женщин и детей представляет собой идеальную цель для вербовки преступниками", - заявила она в интервью немецкой газете Die Welt. И это актуально именно сейчас, когда в некоторых странах готовность к оказанию помощи украинцам грозит снизиться из-за того, что война затягивается, подчеркнула Шмитт.

Украинские женщины уже много лет являются "одними из главных жертв торговли людьми в ЕС", - указала Шмитт. Но пока, "к счастью, нет доказательств того, что ощутимо больше украинских женщин стали жертвами торговли людьми в сравнении с периодом до начала развязанной Россией войны, отметила координатор ЕС.

В этой связи она подчеркнула, что международные и национальные следственные органы, включая Федеральное ведомство по уголовным делам Германии и Управление уголовной полиции федеральной земли Берлин, тесно сотрудничают в данной области. Все поступающие в полицию сигналы проверяются, и на сегодняшний день подтвержденных случаев сексуальной эксплуатации женщин из Украины не так много, сообщила Диане Шмитт.

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