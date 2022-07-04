"Копенгагенский стрелок" предстал перед судом и обвинен в убийстве

Напавшему на людей в торговом центре Копенгагена предъявлено обвинение в убийстве. Ему 22 года, полиция называет его "коренным датчанином", в понедельник он предстал перед судом.

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В результате атаки погибли двое граждан Дании, обоим было по 17 лет, а также 47-летний гражданин России. Ранее сообщалось, что российское посольство уже связалось с родственниками погибшего и готово оказывать необходимую помощь.

По данным датской полиции, обвиняемый имел психологические проблемы, и в его действиях не было террористического мотива. Он пришел в торговый центр Field's на юге города вечером в воскресенье, вооружившись винтовкой и ножом, и начал стрелять по толпе беспорядочно, "без гендерного или какого-либо другого мотива", утверждают в полиции.

Адвокаты подозреваемого отказались выступать в защиту обвиняемого в присутствии представителей СМИ, и судья распорядился провести оставшуюся часть слушаний за закрытыми дверями. Судья также запретил разглашение имен обвиняемого и потерпевших.

Выступая в понедельник перед журналистами, шеф местной полиции Серен Томассен заявил, что, по мнению следователей, нападавший действовал в одиночку, и ему никто не помогал. Он также отметил, что обвиняемый до этого уже попадал в поле зрения полиции.

Кроме того, датская полиция в данный момент изучает видеозаписи, появившиеся ранее в соцсетях, на которых обвиняемый позирует с оружием в руках. По мнению следователей, эти записи настоящие.

По сообщению ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию в Копенгагене, личность погибшего россиянина установлена, посольство связалось с его родственниками и выразило готовность оказать поддержку. Личные данные погибшего по просьбе родственников и в интересах следствия не разглашаются.

Еще двое датчан и двое граждан Швеции находятся в больнице в критическом состоянии.

Нападавший, которого описывают как 22-летнего этнического датчанина, был задержан на месте спустя несколько минут после того, как он открыл огонь. У него была изъята винтовка и патроны к ней.

Полиция сообщает, что своих жертв стрелок выбирал спонтанно.

По информации Датского радио, за несколько дней до стрельбы в торговом центре подозреваемый опубликовал в соцсетях видео, на котором он позирует с винтовкой.

В Дании действуют строгие законы в отношении владения стрелковым оружием. Для приобретения пистолета или винтовки необходимо получить специальную лицензию. Заявитель должен предоставить основание для покупки — например, охота или спортивная стрельба, а также пройти проверку на судимость и психическое здоровье.

"Он просто стрелял по толпе"

На кадрах с места событий видны люди, выбегающие из торгового центра, а также большое число полицейских. Звонок в полицию в связи с инцидентом поступил в 17:35 по местному времени.

Рикке Левандовски, свидетельница нападения, рассказала датскому телевидению, что услышала стрельбу и спряталась в одном из магазинов. "Сначала люди подумали, что это вор. А потом я вдруг услышала выстрелы и сразу бросилась за прилавок. Он просто стрелял по толпе, не в потолок и не в землю".

"Мы услышали выстрелы на другой стороне, два или три выстрела, а потом люди начали паниковать и побежали к выходам, — говорит Лизбет, еще одна свидетельница. — Люди забегали в магазины. Мы спрятались сзади".

Еще одна покупательница, по имени Изабель, рассказала датским СМИ, что услышала не меньше десятка выстрелов.

"Мы кинулись бежать через молл и в итоге спрятались в туалете, где сидели, обняв друг дружку. В этом крохотном туалете находилось примерно 11 человек. Там было очень душно, и мы были страшно напуганы. Это было ужасно", — сказала она.

Улицы вокруг торгового центра были перекрыты, движение общественного транспорта остановлено.

"Датчане потрясены до глубины души"

Адриана Мюррей, Копенгаген

Десятки вооруженных до зубов сотрудников полиции все утро дежурили у торгового центра, пока следователи входили и выходили. Ступеньки к главному входу по-прежнему оцеплены лентой, а снаружи вдоль улицы выстроились полицейские машины.

Это дорогой бизнес-район на окраине Копенгагена, но сегодня здесь тихо. Обычно в этом районе по выходным многолюдно: торговый центр, где произошла стрельба, весьма популярен среди семейных пар и молодежи.

Кроме того, тысячи фанатов собирались в момент происшествия в расположенный рядом концертный зал Royal Arena на концерт Гарри Стайлса.

"Моя команда и я молимся за всех, кто пострадал в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Я потрясен", — написал певец в соцсетях.

Организатор шоу, компания Live Nation сначала сообщила, что концерт состоится, однако позднее мероприятие было отменено.

Около 17 тыс. зрителей, собравшихся на концерт, были вынуждены покинуть площадку.

Для этой небольшой скандинавской страны, где вооруженное насилие — редкость, а о случаях массовых расстрелов почти не слышали, события воскресенья оказались глубоким потрясением.

Всего за пару дней до этого в Копенгагене стартовала велогонка "Тур де Франс", у людей было праздничное настроение, поклонники гонки выстраивались вдоль улиц.

Несмотря на то, что, как считается, стрелок действовал в одиночку, на улицах по всему городу можно видеть множество полицейских.

Соболезнования премьер-министра и королевской семьи

Датская королевская семья выразила соболезнования в связи с нападением.

Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик заявили о "глубочайших соболезнованиях пострадавшим, их родственникам и всем, кого затронула эта трагедия". В связи с нападением был отменен королевский прием в связи с проведением в Дании первых трех этапов "Тур де Франс".

Соболезнования также выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что страна пострадала от жестокого нападения, и призвала граждан к единству.

"Наша прекрасная и обычно столь безопасная столица изменилась за мгновения", — сказала она.