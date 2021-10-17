Корабль Союз МС-18 доставил съемочную группу с МКС на Землю. Пересильд и Шипенко вернулись
Foto: NASA

Спускаемый аппарат совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел "Роскосмос".

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Пилотируемый корабль "Союз МС-18" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким в воскресенье, 17 октября, совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел "Роскосмос".

Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. За это время они отсняли около 100 часов видеоматериала для будущего фильма под рабочим названием "Вызов". По задумке авторов, фильм должен стать "наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих".

Создатели фильма характеризуют его как космическую драму. "Фильм — о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи", — говорится на официальном сайте проекта. В числе продюсеров картины — глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.


Обогнать Америку

12 июня авиаэксперт Вадим Лукашевич опубликовал в своем Facebook фотографию письма Эрнста и Рогозина на имя президента России с просьбой поддержать проект "для пропаганды возможностей российского космоса". В письме, в частности, указывалось на планы NASA и компании SpaceX снять в 2022 году фильм на МКС с участием актера Тома Круза и корабля Crew Dragon. По мнению авторов обращения, конкуренты России в космосе рассчитывают "показать достоинства своего нового пилотируемого корабля и монополизировать рынок космических туристов". "Мы не считаем возможным уступать американцам в пилотируемой космонавтике", — подчеркивается в письме.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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МКС президент России NASA SpaceX Дмитрий Рогозин Казахстан Константин Эрнст Роскосмос Том Круз
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