Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал 23 аперля к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 по латвийскому) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств — астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

