Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал 23 аперля к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

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Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 по латвийскому) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств — астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-2 осуществляется в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.

Отмечается, что экипаж корабля будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек.

В субботу, 24 апреля примерно в 05:09 по времени Восточного побережья США (12:09 по латвийскому) Crew Dragon состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые будет пристыковано сразу два корабля Crew Dragon.

Экипаж Crew-2 покинет станцию не ранее 31 октября. Спускаемая капсула должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется 28 апреля.

Тем временем, NASA и SpaceX уже готовят полет к МСК корабля Crew Dragon-3. Он намечен на 23 октября.