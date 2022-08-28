Корабли ВМС США вошли в Тайваньский пролив

Два американских военных корабля, несмотря на протесты Пекина, проходят через международные воды в Тайваньском проливе, об их походе говорится в сообщении 7-го флота США в Японии.Это первая подобная операция после того, как напряженность между Тайванем и Китаем резко усилилась из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа.

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Китай тогда отреагировал на ее визит проведением крупномасштабных военных учений. Примерно через неделю вслед за Пелоси на остров отправилась группа из пяти других американских законодателей, а китайские военные в ответ начали дополнительные учения возле Тайваня.

В последние годы корабли ВМС США и некоторых других западных стран, таких как Британия и Канада, регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Пекина, отмечает агентство Рейтер.

Вашингтон заявляет, что два ракетных крейсера демонстрируют приверженность принципу свободы плавания в международных водах. "Эти корабли [проходят транзитом] через коридор, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства. Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Американские военные летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом", - цитирует Си-эн-эн сообщение 7-го флота США в Японии.

Относительно узкий Тайваньский пролив - 180 километров - часто становится источником военной напряженности с тех пор, как побежденное правительство Китая бежало на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с коммунистами, которые создали КНР. Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала остров.

ВМС США ссылается на международный закон, который определяет территориальные воды как простирающиеся на 12 морских миль (22,2 километров) от береговой линии страны и регулярно направляет военные корабли через пролив в рамках так называемых операций свободы судоходства, отмечает Си-эн-эн.Пекин считает такие действия провокационными и настаивает на том, что остров Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

Китай начал военные учения вблизи Тайваня после визита Пелоси в начале августа. Затем были объявлены новые учения. Поездка Пелоси привела в ярость Пекин, который расценил ее как попытку США вмешаться во внутренние дела Китая, напоминает Рейтер.

Официальные американские лица на условиях анонимности ранее в субботу заявили Рейтеру, что крейсеры "Чанселорсвилль" и "Антиетам" проводят операцию, которая все еще продолжается. Подобные операции обычно занимают от восьми до 12 часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных, пишет Рейтер.

Администрация президента США Джо Байдена стремилась снизить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, усилившуюся в связи с визитами. Белый дом заявлял, что не может повлиять на конгрессменов, но не считает при этом их действия провокационными.

Пелоси заявляла, что хочет поддержать демократию на Тайване. "[Делегация] прибыла сюда, чтобы недвусмысленно дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности поддержке Тайваня и что мы гордимся нашей прочной дружбой, - говорила Пелоси на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. - Сейчас как никогда солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение".

США не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но по закону обязаны предоставить ему средства для самообороны. Китай не исключает применения силы для установления контроля над Тайванем.