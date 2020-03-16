Король Испании Филипп VI больше не будет содержать отца

Король Испании Филипп VI отказал в жаловании своему отцу Хуану Карлосу, который стал объектом многочисленных скандалов.

В заявлении испанского королевского двора говорится, что Хуан Карлос перестанет получать жалование в 194 тыс. евро (217 100 долларов), которые выделялись ему после отречения от престола в 2014 году.

Больше всего 82-летнего бывшего короля критиковали за любовь к расточительству. Его финансовые дела также расследуются швейцарскими властями.

Хуан Карлос пробыл на престоле 39 лет.

В прессе сообщалось, что в 2008 году он получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии, которые были начислены на офшорный счет. Эти сообщения бывший монарх никак не прокомментировал.

По словам некоторых испанских обозревателей, отказывая отцу в жаловании, 52-летний король Филипп пытается дистанцироваться от скандальной репутации отца.

Хуан Карлос в испанской истории

Хуан Карлос взошел на трон в 1975 году после смерти генерала Франко, военного диктатора, правившего страной 36 лет - еще со времени поражения республиканцев в Гражданской войне в Испании.

Хуан Карлос стал первым монархом Испании после 44 лет без королевской власти.

Несмотря на стремление поддерживавших его сторонников Франко продолжить автократию, король скоро изменил систему правления в Испании, введя парламентскую монархию.

Его считали стабилизирующей силой в трениях с районами, требовавшими независимости, такими как Каталония и Страна басков. Он также помог подавить попытку переворота в 1981 году.

С годами король отошел от политических дел и стал символическим главой государства.

Он был довольно популярным королем, но в последние годы его правления скандалы сильно подпортили его репутацию.

Скандальная поездка в Ботсвану с охотой на слонов в 2012 году, когда ему пришлось извиняться за полет на люксовое сафари бизнес-джетом, в то время как страна переживала глубокий экономический кризис, а также обвинения в коррупции против его младшей дочери Кристины и ее мужа Иньяки Урдангарина, который сел в тюрьму за хищения и мошенничество, только укрепили голоса, призывавшие Хуана Карлоса отойти и от королевских дел.