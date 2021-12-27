Коронавирус: авиакомпании продолжают отменять рейсы из-за "омикрона"

В понедельник из-за быстрого роста числа зараженных "Омикроном" было отменено еще более 2,2 тыс. международных авиарейсов, что серьезно осложнило жизнь тысячам отпускников, планировавших поездки в рождественский период. Больше всего отмененных рейсов — по-прежнему в США и Китай, сообщает вебсайт FlightAware.

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Американские авиалинии сообщают, что проблемы возникли из-за большого количества членов экипажей, заболевших ковидом либо вынужденных самоизолироваться.

Гонконг отменил на две недели все авиарейсы корейской авиакомпании Korean Air после того, как тестирование некоторых ее пассажиров дало положительный результат на коронавирус.

Всего с пятницы отменено уже более 8 тысяч авиарейсов.

Это небольшая цифра по сравнению с общим количеством авиарейсов в мире, тем не менее это проблема для многих людей, планировавших лететь на Рождество к родственникам и друзьям.

Тем временем американские власти мониторят десятки морских круизных лайнеров, среди пассажиров которых также обнаружились зараженные коронавирусом. Некоторые из лайнеров, как сообщает агентство Франс пресс, не получили разрешения войти в морской порт на Карибах.

Количество зараженных коронавирусом в мире стремительно растет, и в основном это связано с появлением чрезвычайно вирулентного варианта "омикрон".

Несмотря на признаки того, что этот вариант вируса заметно мягче чем предыдущие, ученые обеспокоены большим числом заражений.

Большинство отмененных авиарейсов в понедельник приходятся на китайские авиакомпании, такие как China Eastern, отменившую более 420 полетов, и Air China (190 отмененных авиарейсов).

В аэропортах Пекина и Шанхая отменены почти 300 рейсов. Китайские власти пока не комментируют принимаемые меры.

Среди наиболее пострадавших американских авиакомпаний — United и JetBlue. Среди самых пострадавших аэропортов — Сиэтл-Такома.

Внесла свою лепту и погода: сильные снегопады в штате Вашингтон на западе США также привели к задержке вылетов.

В Великобритании более 40 рейсов отменила в понедельник авиакомпания British Airways, сообщает сайт FlightAware.