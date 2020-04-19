Коронавирус: Австралия требует расследования истоков эпидемии, в Испании спад смертности

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 300 тысяч, умерли более 160 тысяч человек, выздоровевших и выписанных из больниц пациентов во всем мире - более 600 тысяч. В Германии число новых заражений и смертей снижается, Испания смягчает ограничения на прогулки детей, в России число заболевших удвоилось за пять дней - всего в стране насчитывается более 42 тысяч заразившихся коронавирусом. Власти Саудовской Аравии за неделю до Рамадана призвали верующих молиться дома.

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По количеству пациентов в больницах в мире лидируют США, львиная доля заражений в которых приходится на штат Нью-Йорк. В США с начала пандемии произошло 735 тысяч случаев заражения (более 235 тысяч в штате Нью-Йорк), с коронавирусом связывают смерть 35 тысяч человек.

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В России официально на утро 19 апреля зафиксировано 42 853 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 361 человек с этим диагнозом умерли, 3291 - выздоровели. Чуть больше половины заражений приходится на Москву. Российский президент Владимир Путин в воскресенье поздравил верующих с Пасхой и заверил, что ситуация с пандемией коронавируса "полностью под контролем" властей. Борьба с пандемией требует дополнительных ресурсов и резервов, отметил Путин. "Они у нас есть. Мы их используем", - добавил он.

В Испании снова отметили падение смертности среди зараженных коронавирусом, по данным на воскресенье скончалось 410 диагностированных. Сутками раньше в больницах Испании скончались 482 человека, а в конце марта число смертей за сутки превышало 900.

Испания - третья страна в мире, вместе с Италией и США, где количество связанных с коронавирусом смертей в больницах превысило 20 тысяч. Премьер-министр Педро Санчес накануне объявил о продлении общих карантинных мер до 9 мая, при этом о частичном послаблении было объявлено в начале недели. Тогда каталонские власти отказались исполнять решение Мадрида. В остальных же регионах Испании ряд категорий работников вернулись к работе при соблюдении санитарных норм. Правительство планирует отменять карантинные меры постепенно, по очереди в разных регионах, начиная с Андалусии. В воскресенье Санчес сказал, что власти планируют отменить часть карантинных мер в отношении детей, которым запрещено выходить из дома с 14 марта. 27 апреля дети смогут выйти на улицы, сказал премьер-министр.

"В мае мы начнем двигаться к новой норме", - сказал Санчес.

Австралийские власти призвали провести независимое расследование происхождения коронавируса 19-nCoV в Ухане. Ранее в американской прессе появилась информация из связанных с разведкой источников о том, что вирус мог впервые появиться в лаборатории Уханьского института вирусологии. Эту версию не стал опровергать президент США Дональд Трамп, заявив, что американцы проводят расследование.

Трамп на этой неделе обвинил ВОЗ в попытке скрыть факты о пандемии и распорядился приостановить финансирование организации.

В воскресенье министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила, что Канберра отчасти разделяет опасения Трампа по поводу действий Всемирной организации здравоохранения по урегулированию кризиса, а значит ВОЗ не должна проводить расследование в Китае.

"Нам нужно узнать детали, которые может раскрыть независимое расследование - о происхождении вируса, о подходах к борьбе с ним и о вопросе открытости информации, о взаимодействии с ВОЗ и с лидерами других стран", - сказала она.

Пэйн считает, что заинтересованные страны должны создать новый механизм проверки, прозрачную организацию, который будет работать с Китаем.

Аналитик сиднейского института Лоули Ричард Макгрегор считает, что китайские власти вряд ли допустят иностранных экспертов в страну для расследования. "Но они могут попытаться что-то сделать самостоятельно", - добавляет он.

Президент США Дональд Трамп продолжает высказываться в поддержку скорейшей отмены карантинных мер. На брифинге в субботу он поддержал протестующих в нескольких американских городах, которые требовали отменить карантин.

В начале недели Трамп заявил, что может отменить карантин в любом штате своим решением, поскольку власть президента США "абсолютна". Однако его раскритиковали губернаторы штатов, особенно губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В Британии профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт, возглавляющая группу исследователей которые ищут вакцину от вируса, сказала, что ученые приблизились к клиническим испытаниям лекарства.

"Мы ждем завершения последних испытаний безопасности и последних разрешений", - сказала она. Клинические испытания этой вакцины начнутся на следующей неделе, но гарантии того, что она будет работать, нет. И даже если она окажется эффективной, подготовка к массовой вакцинации займет еще много времени.

В Германии отмечают резкий спад числа заражений коронавирусом и связанных с ним смертей. За последние сутки зафиксировано 2458 новых заражений и 184 летальных исхода. Количество смертей за последние сутки упало почти в два раза - в субботу власти отчитывались о 300 погибших. В конце марта количество суточных заражений в стране в отдельные дни приближалось к семи тысячам. Низкий уровень смертности в Германии объясняют тем, что власти страны активно тестировали население.

Совет Улемов Саудовской Аравии призвал мусульман во всем мире оставаться дома на Рамадан. Совет - одна из высших религиозных структур в стране, его члены назначаются королем. В этом году начало Рамадана, Священного месяца для мусульман, приходится на 23 апреля.

В Сингапуре, прошедшем пик коронавирусной вспышки некоторое время назад, вновь растет количество зараженных. За последнюю неделю оно выросло на 160%, а в воскресенье власти сообщили о скачке почти в тысячу заражений за сутки среди работающих в городе мигрантов.

Глава городского совета Тегерана в воскресенье усомнился в официальной статистике. По информации минздрава страны в Иране 82 211 заболевших. "Измерения парламентского исследовательского центра показывают, и эксперты считают, что количество заразившихся коронавирусом людей гораздо выше официальных цифр", - заявил председатель городского совета Тегерана Мохсен Хашеми.