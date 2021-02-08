Коронавирус: Британия думает о вакцине в таблетках; AstraZeneca не справляется с новым штаммом
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Страны мира озабочены низкой эффективностью вакцины производства компании AstraZeneca против южноафриканского штамма вируса, Британия обогнала Россию по числу заболевших, Австрия ослабляет карантин, несмотря на плохую статистику. Тем временем в Сеуле начинают тестировать кошек и собак.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире с начала пандемии превысило 106 млн человек, умерло более 2,3 млн.

Вакцина ActraZeneca мало защитит от нового штамма

Страны мира озабочены тем, что вакцина производства компании AstraZeneca, созданная совместно Оксфордским университетом, судя по всему, менее эффективна против так называемого южноафриканского штамма коронавируса. Препарат был одобрен к применению во многих государствах, но в случае быстрого распространения нового штамма кампании по вакцинации с использованием этой вакцины могут не дать ожидаемого результата.

По словам ученых из ЮАР, в самой стране новый штамм (501.V2) является причиной почти 90% всех случаев заболевания Covid-19. Именно по этой причине накануне южноафриканские власти решили отложить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca. Последние клинические испытания с участием двух тысяч человек показали, что эта вакцина способна предотвратить только заражение в тяжелой форме, а от случаев со слабыми и средними симптомами защищает лишь в минимальной степени.

Результаты испытаний пока не сертифицированы, но уже многие страны выразили сомнения в целесообразности закупки новых партий AstraZeneca. Ранее большинство стран Европы сочли препарат не подходящим для возрастных групп старше 55 лет из-за недостатка данных о его эффективности.

Тем временем южноафриканский штамм активно распространяется за пределы ЮАР. В Британии, например, на данный момент выявлено уже 147 случаев. В этой стране по крайней мере первую дозу вакцины получили более 12 млн человек, большинство из них привиты именно препаратом AztraZeneca. В компании обещают к осени модифицировать вакцину.

Статистика в Британии все хуже

Британия вышла на четвертое место в мире по общему числу заболевших, обогнав Россию — здесь поставлено уже почти 4 млн диагнозов. По числу умерших страна на пятом месте — более 112 тыс. Британские показатели — худшие в Европе, страна продолжает жить в режиме локдауна, закрыто большинство магазинов, ученики занимаются дома, рестораны и кафе продают еду и напитки только навынос.

Глава парламентского комитета по образованию Роберт Халфон выступил в понедельник с инициативой продлить учебный день примерно на два часа, когда дети вернутся за парты. Ранее обсуждалась идея сократить летние каникулы в этом году на две недели. Однако, по словам Халфона, его предложение кажется более продуктивным.

Из-за снегопада на юго-востоке Англии некоторые центры вакцинирования пришлось временно закрыть.

Британские власти обратились с призывом к нелегальным мигрантам зарегистироваться в ближайших поликлиниках с тем, чтобы получить возможность пройти вакцинацию, когда придет очередь людей в их возрастных категориях.

Власти подчеркивают, что предложенная мера нацелена только на защиту здоровья нелегалов, и они не будут депортированы. В последний раз примерное число нелегалов в стране официально оценивалось в 2005 году и составляло порядка 430 тыс. человек. К данному моменту оно возросло в разы, несмотря на жесткую иммиграционную политику, считают в правительстве.

Вакцина в таблетках: процесс запущен

Британский министр по делам иммунизации Надим Захави заявил, что в будущем вакцина может появиться в виде таблеток. По его словам, такие технологии уже в разработке, и у Британии есть возможности для производства широкого спектра вакцин, способных бороться с любыми штаммами.

При этом он подтвердил, что сейчас Британия столкнулась с перебоями в поставках вакцины AstraZeneca, что нарушает ход кампании по вакцинации.

Такая же проблема существует в ряде других европейских стран, и, по мнению экспертов, вакцина в таблетках поможет решить ее, так как таблетки проще транспортировать и хранить.

Британский гигант в области биотехнологий, компания IoBio сообщила, что начавшиеся ранее испытания препарата в таблетках на животных дали положительный результат. Сейчас IoBio и американская компания ImmunityBio готовы приступить к клиническим испытаниям на территории Британии, как только британский регулятор даст зеленый свет. В США клинические испытания вакцины в таблетках начались еще в январе.

"С капсулами больше не понадобится, чтобы в процессе вакцинации принимали участие медики, их можно будет разослать через Amazon Prime и к субботе провакцинировать все население", — говорит генеральный директор IoBio Уэйн Кэннон.

Многие эксперты согласны, что два укола с разницей в несколько недель, которые могут сделать только медработники, — самый длинный и сложный путь вакцинации из всех возможных. Кроме таблеток, препараты могут существовать в виде капель в нос и пластырей, и все эти возможности необходимо рассмотреть.

Европа: новые запреты и редкие послабления

Правительство Ирландии предприняло беспрецедентный шаг, запретив въезд жителям Северной Ирландии без уважительной причины. К таким причинам относится работа в ключевых областях по другую сторону границы или визит в медицинские учреждения. Нарушителей таких правил с понедельника будут штрафовать на 100 евро.

Даже в разгар предыдущих локдаунов в отношении североирландцев ограничений не вводилось, однако сейчас правительство Ирландии объявило в стране пятый (наивысший) уровень эпидемиологической угрозы и вводит самый жесткий карантин с начала пандемии. В частности, ирландцам запрещено отдаляться от своих домов больше, чем на 5 километров.

В связи с тем, что горнолыжный сезон во Франции пока не начался и вряд ли в этом году состоится вообще, сотни тысяч французов решили коротать зиму на беговых лыжах. На курортах с трассами для лыжной ходьбы выстраиваются километровые очереди, люди стоят в кассу за билетом в среднем 1,5-2 часа. Менеджеры горнолыжных курортов обращают внимание на отсутствие логики в некоторых решениях властей.

Ученикам французских школ с понедельника запретили носить самодельные маски внутри помещений. Отныне к занятиям будут допускать только при наличии медицинских масок.

Кроме того, власти Франции намерены пересмотреть трудовое законодательство с тем, чтобы разрешить сотрудникам всех отраслей есть ланч на рабочем месте. На протяжении многих лет это было запрещено, люди обедали в близлежащих кафе или в столовых в своем здании, но в создавшейся ситуации, говорят в правительстве, необходимо сделать все для сдерживания коронавируса.

Франция занимает шестое место в мире и второе в Европе по числу заболевших — здесь поставлено почти 3,4 млн диагнозов, умерли более 79 тыс. заболевших.

Австрия ослабила карантинные меры, несмотря на то, что статистика заражаемости остается высокой. Открылись музеи, зоопарки и магазины товаров не первой необходимости, но число посетителей, одновременно находящихся в помещении, будет ограничено.

Вернулись к работе парикмахерские и салоны красоты, но клиентам необходимо предоставлять подтверждение отрицательного теста на Covid-19. Маски обязательны во всех общественных местах, причем это должны быть не одноразовые медицинские, а маски более сложной конструкции с фильтром. Рестораны и отели по-прежнему закрыты.

Снова начались занятия в австрийских школах, ученики будут регулярно тестироваться на коронавирус. Также вернулись за парты ученики младших классов в Дании и Словакии.

Южная Корея вводит тесты для животных

Власти столицы Южной Кореи Сеула объявили о начале кампании по тестированию на коронавирус кошек и собак с симптомами заболевания — повышенной температурой, кашлем и затрудненным дыханием.

Некоторое время назад страна сообщила о первом выявленном случае Covid-19 у животного — заболел котенок в одной из юго-восточных провинций.

Власти Сеула считают, что на домашних животных должны распространяться такие же правила, как и на людей: при выгуле питомцев хозяева должны следить за соблюдением между ними и другими животными дистанции в два метра, а при положительном результате теста полностью изолировать их на две недели.

За время пандемии коронавирус был выявлен у тигров, горилл и норок в разных странах, но убедительных доказательств роли животных в распространении вируса нет, говорят ведущие инфекционисты.

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