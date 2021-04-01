Коронавирус: Франция уходит в третий национальный локдаун

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии школ как минимум на три недели в рамках новых общенациональных мер по борьбе с ростом числа заражений в стране. Уже со следующей недели школьники перейдут на дистанционное обучение.

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Жесткие локдауны, введенные ранее в 19 департаментах Франции, будут распространены на территорию всей страны.

Начиная с субботы на четыре недели будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, вводится также запрет на поездки далее чем на 10 километров от дома без уважительных причин.

Cистема здравоохранения Франции переживает наплыв пациентов: в отделениях реанимации уже находятся более 5 000 человек.

В среду, по данным министерства здравоохранения Франции, было зарегистрировано свыше 59 000 новых заражений, общее число заболевших за все время превысило 4,6 млн, и 95 495 человек скончались от коронавируса.

В своем прямом телеобращении в среду Макрон охарактеризовал ситуацию в стране как весьма хрупкую и подчеркнул, что апрель может стать поворотным моментом.

"Если не действовать сейчас, ситуация выйдет из под контроля", — заявил он.

По словам президента, идет гонка между вацинацией с одной стороны и попытками затормозить распространение инфекции — с другой.

"Вакцинация, вакцинация, вакцинация", — написал в "Твиттере" президент.

Сообщив о закрытии школ со следующей недели, Макрон оговорился, что дети работников ключевых сфер по-прежнему смогут посещать занятия.

Он также отметил, что введенные ранее в 19 департаментах Франции меры, включая закрытие всех магазинов и услуг не первой необходимости, запрет на поездки в другие регионы страны, а также поездки далее чем за 10 километров от дома без веских причин будут распространены на всю территорию страны.

"Всем следует ограничить контакты друг с другом", — сказал президент, добавив, что в пасхальные выходные людям будет разрешено выбрать, где они хотят провести остаток локдауна.

Макрон объявил, что при соблюдении всех этих мер люди уже скоро увидят свет в конце тоннеля.

Теперь меры, объявленные Макроном предстоит обсудить в парламенте, после чего в четверг состоится голосование.