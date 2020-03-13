Коронавирус: Франция закрывает школы и вузы, Бельгия - бары и рестораны

Во Франции с 16 марта и "до последующего уведомления" будут закрыты детские сады, школы и вузы. Об этом в четверг, 12 марта, объявил президент страны Эмманюэль Макрон, назвав ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2 (другое название CCOVID-19) самым серьезным кризисом в области национального здравоохранения за минувшие 100 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы - только в начале этого кризиса", - уверен Макрон. "Несмотря на все наши усилия остановить вирус, он продолжает распространяться и набирать темпы", - добавил он.

Выборы отменять не будут

Эмманюэль Макрон рекомендовал лицам старше 70, страдающим от хронических заболеваний и респираторных проблем, а также инвалидам по возможности "оставаться дома". Он добавил, что последние, конечно, могут выйти за покупками, подышать свежим воздухом, однако должны максимально ограничить свои контакты.

Вместе с тем муниципальные выборы 15 марта отменены не будут, оговорился глава французского государства.

Бельгия хочет избежать итальянского сценария

К похожим мерам прибегла и Бельгия. В этой стране будут закрыты школы, отменены все культурные мероприятия, приостановлена работа баров и ресторанов. Об этом заявила 12 марта премьер-министр Софи Вильмес по итогам заседания Совета национальной безопасности. Новый режим вступит в силу с 00.01 субботы, 14 марта. Тем не менее, речь не идет о "полной изоляции", подчеркнула Вильмес. "Мы хотим избежать такой ситуации, как в Италии. Эти меры должны предотвратить строгую изоляцию", - добавила она.

В обеих странах скончались свыше 60 человек

По состоянию на 03.20 мск 13 марта во Франции выявлены 2876 случаев заражения, в Бельгии - 399. В обеих странах из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, скончались соответственно 61 человек и 3 человека. Число выздоровевших составляет 12 и 1. Такие данные привел сайт Worldometer международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени.