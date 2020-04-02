Коронавирус: ФРГ и еще 12 стран ЕС предостерегли государства от посягательств на права человека

В Евросоюзе "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате чрезвычайных мер на фоне борьбы с коронавирусом. Заявление стало отсылкой к ситуации в Венгрии.

Германия и еще 12 стран — членов ЕС обнародовали в среду, 1 апреля, заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала венгерский законопроект. Премьер-министр Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам".

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".