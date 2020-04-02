Коронавирус: ФРГ и еще 12 стран ЕС предостерегли государства от посягательств на права человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Евросоюзе "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате чрезвычайных мер на фоне борьбы с коронавирусом. Заявление стало отсылкой к ситуации в Венгрии.

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Германия и еще 12 стран — членов ЕС обнародовали в среду, 1 апреля, заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала венгерский законопроект. Премьер-министр Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам".

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В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Германия Евросоюз Люксембург Репортеры без границ ФРГ
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