Коронавирус: Германия ослабляет ограничения на въезд в страну

Правительство Германии принимает новое распоряжение об ослаблениях правила въезда в страну, ужесточенных из-за пандемии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так, предполагается разрешить въезд привитым от Covid-19, переболевшим или сдавшим тест с негативным результатом. При этом допускаются прививки только зарегистрированными в Евросоюзе вакцинами — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Лицам, которые переболели коронавирусом или имеют при себе отрицательный тест на Covi-19, не нужно будет в обязательном порядке проходить 14-дневный карантин, за исключением тех, кто приезжает с территорий, считающихся в ФРГ зонами повышенного риска распространения коронавируса.

"Уже сейчас понятно, что полностью вакцинированные имеют не нулевую, но очень ограниченную возможность передавать вирус. Для них можно снять ограничения", — заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Послабления подразумевают отмену ограничений на социальные контакты, а также проведение экспресс-тестов, необходимых, например, для посещения магазинов, парикмахерских или музеев. При этом привитые и переболевшие "ковидом" не освобождаются от обязательного ношения защитных масок и соблюдения дистанции в 1-2 метра по отношению к другим гражданам.

Документ с предложением минздрава о новых правах для тех, кто получил прививку от Covid-19 или перенес это заболевание, был принят правительством Германии 4 мая, а затем одобрен бундестагом и бундесратом.

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки коронавирусом заразились 14 909 человек. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 548 285 случаев заражения. За последние сутки скончались 268 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 85 380.

Глава Минздрава ФРГ выразил убеждение, что в мае каждый третий житель страны будет вакцинирован. Сейчас 28,2% населения получили первую дозу вакцины, 8% — обе. Население Германии составляет примерно 84 млн человек.