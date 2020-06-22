Коронавирус: Испания открыла границы, в Германии инфекция снова распространяется

В Европе пандемия коронавируса продолжает идти на спад, и страны Евросоюза все больше смягчают карантинные меры, хотя в Германии снова вырос показатель R, то есть число людей, которых заражает один заболевший. Тем временем в Бразилии инфекция продолжает активно распространяться — там уже больше миллиона заболевших и 50 тыс. летальных исходов.

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Испания отменила чрезвычайное положение, которое действовало в течение предыдущих трех месяцев, и открыла свои границы для приезжих из большинства европейских стран. Люди, прибывающие из ЕС, стран Шенгенской зоны и Британии больше не должны будут самоизолироваться в течение двух недель.

Вместе с тем, в стране по-прежнему действуют меры социального дистанцирования: люди должны оставаться друг от друга на расстоянии полтора метра, а также носить маски в магазинах и в общественном транспорте. У прибывающих в страну будут измерять температуру, туристы также должны будут сообщить, болели ли они Covid-19 и оставить свои контактные данные.

"Мы должны оставаться настороже и строго соблюдать правила гигиены и защиты", — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

От Covid-19 в Испании умерли 28,3 тыс. человек — по числу летальных исходов страна находится на третьем месте в Европе после Великобритании и Италии. Чрезвычайное положение там было объявлено 14 марта и в течение нескольких недель в стране действовали крайне жесткие карантинные меры: местные жители не могли покидать свои дома для занятий спортом, а детям и вовсе было запрещено выходить на улицу.

Каждый год Испанию посещает 80 млн туристов, и на этот сектор приходится более 12% экономики страны. Однако некоторые страны, в том числе Великобритания, пока не отменили собственные ограничения на поездки, и это означает, что в Испанию могут вернуться далеко не все туристы. В Британии по-прежнему действует правило, по которому все прибывающие из-за границы (за редким исключением) должны проходить 14-дневный карантин.

Представители гостинично-развлекательной индустрии надеются, что британские власти договорятся с рядом стран, и в частности, с Испанией, об обоюдных "коридорах", исключающих необходимость самоизоляции.

Германия: рост числа R и акция протеста

В Германии, по данным Института им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, резко подскочил базовый показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) — в воскресенье он составил 2,88, по сравнению с 1,79 в субботу.

Это означает, что от каждых 100 инфицированных заразится еще 288 человек. Для эффективного сдерживания распространения болезни необходимо, чтобы число R было меньше 1.

По данным Института Коха, новые вспышки произошли в домах престарелых и больницах, заведениях для беженцев, в транспортных компаниях и на мясоперерабатывающих заводах, а также среди сезонных сельскохозяйственных рабочих.

В немецком городе Геттинген несколько полицейских получили травмы в столкновениях с жителями жилого комплекса, которых посадили на карантин из-за выявленного у нескольких человек вируса.

Власти сообщают, что в субботу группа людей намеревалась прорваться сквозь специально сооруженную металлическую решетку. Около 700 жителей этого микрорайона были посажены на карантин в четверг, после того, как у двоих был выявлен коронавирус. Через сутки вирус был подтвержден уже у 120 жителей комплекса.

Демонстрация в Гааге

Полиция в Гааге арестовала в воскресенье около 100 человек за отказ покинуть митинг протеста против мер голландского правительства по социальному дистанцированию.

Около тысячи человек собрались в центральном парке у железнодорожного вокзала, несмотря на то, что мэрия запретила проводить эту акцию. "Все демонстранты, которые (…) отказывались уйти, были арестованы", — написала в "Твиттере" полиция города.

В Британии, по официальным данным, выявлено более 300 000 случаев коронавируса и 42 500 умерших. Последние данные Национального статистического бюро говорят, что еженедельная летальность в стране возвращается к обычному уровню для летнего времени года.

В Шотландии пятый день подряд нет новых смертей от коронавирусной инфекции. Всего в Шотландии скончались 2 472 пациентов.

Эпидемия в Бразилии

Бразилия оказалась второй страной в мире после США по количеству смертей от Covid-19: в результате заражения здесь скончались более 50 тыс. человек, а общее число заболевших, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, составило более 1 млн.

Согласно сведениям минздрава Бразилии, за последние сутки от коронавируса умерли более 1 тыс. человек. Кроме того, число заболевших в стране растет рекордными темпами: в последние дни каждые сутки там регистрируется более 50 тыс. новых случаев.

Президента Бразилии Жаира Болсонару не раз критиковали за его реакцию на пандемию, в частности, нежелание ввести меры социального дистанцирования. Ученые предупреждают, что пик эпидемии в Бразилии пока не пройден, и эта страна может пострадать от Covid-19 больше всех среди стран мира.

В России за последние сутки выявлено 7 728 новых подтвержденных случаев коронавируса, среди них наибольшее число в Москве — 968 и Подмосковье — 549. Всего в РФ общее число подтвержденных диагнозов Covid-19 — 584 680. За минувшие сутки в России зафиксировано 109 летальных исходов.

Высокая смертность в Иране

С 22 июня власти Дубая разрешают вернуться жителям города после прохождения по приезде теста на коронавирус. Для людей с положительным результатом будет обязателен 14-дневный карантин. Туристам будет разрешен въезд с 7 июля — либо с имеющейся справкой об отсутствии Covid-19, либо после теста в аэропорте.

Иран третий день подряд сообщает о более 100 погибших от Covid-19; за минувшие сутки выявлено 2 368 новых заболевших. В начале мая в этой стране — наиболее пострадавшей на Ближнем Востоке — снизилось число смертей, однако за последние недели число летальных исходов снова начало расти.

Представитель министерства здравоохранения Ирана опровергла сообщения о том, что страна переживает вторую волну эпидемии, сказав, что первая волна еще не достигла своего пика. Всего в Иране почти 205 тыс. подтвержденных случаев Covid-19.

Саудовская Аравия отменила общенациональный комендантский час, который был введен в марте для ограничения распространения коронавируса.

ООН обвинила исламистское движениеТалибан (в России и других странах мира оно запрещено и признано террористическим), а также афганские войска безопасности в намеренном нападении на работников здравоохранения Афганистана, которые борются с коронавирусом.

Миссия ООН по содействию Афганистану (Unama) говорит о 12 нападениях на медиков и медицинские учреждения, совершенных с 11 марта по 23 мая.

Компания Pepsi закрыла один из своих заводов в Пекине по изготовлению закусок после того, как у нескольких работников был выявлен коронавирус. Еще 87 человек, с которыми они контактировали, посажены на карантин.

В Пекине за последнее время более 220 человек показали положительную реакцию на коронавирус, и власти пытаются не допустить второй волны, которая, как полагают, началась с крупнейшего в городе оптового рынка.