Коронавирус: летом в Германии возможен жесткий локдаун

Возможно, Германия столкнется летом с необходимостью снова ввести режим жесткого локдауна. Это мнение высказал в интервью телеканалам RTL и ntv глава фармакологического предприятия из Майнца BioNTech, которое совместно с американским концерном Pfizer разработало и выпустило на рынок одноименную вакцину от коронавируса, Угур Сахин . По его словам, все будет зависеть от того, снизится ли число новых заражений после установления теплой летней погоды.

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"В Германии и Европе в целом мы, к сожалению, находимся в таком положении, что не можем дольше ждать с введением более серьезных ограничений", — добавил ученый. По оценке Сахина, результаты вакцинации населения проявятся в Германии уже в конце мая.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили с президентом России Владимиром Путиным перспективы использования вакцины "Спутник V" в ЕС. При этом европейские лидеры отметили, что решающую роль в этом вопросе будет играть одобрение препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Кроме того, Меркель пообещала привиться от коронавируса, когда до ее возрастной группы дойдет очередь. Однако все будет зависеть от того, как Берлин (являющийся в Германии по статусу отдельной федеральной землей) будет действовать в новой ситуации, добавила 66-летняя женщина-политик, подразумевая новые рекомендации Минздрава относительно возрастных групп, которым можно прививаться вакциной AstraZeneca.