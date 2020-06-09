Коронавирус: полезен ли был европейский карантин?

Ученые подводят промежуточные итоги карантина в европейских странах, в Британии подсчитали рост смертности в период пандемии и отказались открывать школы, а новые спутниковые снимки могут значить, что вспышка Covid-19 в Ухане началась гораздо раньше, чем полагали.

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Количество заболевших коронавирусом нового типа во всем мире превысило семь миллионов, смертельных случаев, по статистике университета Джонса Хопкинса, - 407 тысяч.

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Исследование: карантин спас около трех миллионов жизней



Карантин в 11 странах Западной Европы спас больше трех миллионов жизней, говорится в результатах исследования эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, опубликованных во вторник в журнале Nature.

Анализ охватывал Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Норвегию, Соединенное Королевство, Францию, Швейцарию и Швецию за период с начала эпидемии до 4 мая.

По расчетам экспертов, без карантина за этот период в 11 европейских странах от Соvid-19 скончалось бы 3,2 млн человек, в то время как фактически умерло около 130 тысяч.

Таким образом, карантин спас свыше трех миллионов жизней, в том числе 690 тыс. во Франции, 630 тыс. в Италии, 470 тыс. в Британии.

По данным того же исследования, без карантина эпидемия к настоящему времени закончилась бы, поскольку большая часть населения (в Британии около 70%) уже переболели бы. Но цена оказалась бы колоссальной.

"Локдаун предотвратил миллионы смертей. Гибель стольких людей стала бы величайшей трагедией", - говорит участник исследования доктор Сет Флаксман.

Использованная математическая модель, с одной стороны, подразумевала, что без указания властей люди никак не меняли бы свое поведение, с другой стороны, не учитывала возможный коллапс системы здравоохранения.

Несколько ранее также в Nature было опубликованы данные анализа, проведенного экспертами из Калифорнийского университета в Беркли на материале США, Китая, Южной Кореи, Франции и Ирана. Согласно расчетам, в этих странах заразилось не 2,45 млн, а 530 млн человек.

До введения карантина число заболевших удваивалось каждые два дня.

Один из исследователей, доктор Соломон Сиань, назвал нынешний карантин величайшей по своим масштабам всемирной операцией по спасению жизней.

Фактически заразилось около 4% населения исследованных стран.

Поскольку коллективный иммунитет не выработан, забывать о мерах безопасности рано, предостерегают аналитики.

"Утверждения, будто все позади, должны быть решительно отвергнуты", - говорит доктор Флаксман.

"Весьма велик риск того, что рост мобильности населения вызовет новую волну пандемии через месяц-другой", - указывает его коллега Самир Бхатт.

Не во всех странах Европы, даже там, где карантин ввели достаточно рано, одобряют действия правительств. В мае семьи погибших подали в суд на премьера Испании Педро Санчеса, а сегодня Парижская прокуратура заявила, что проверит, не подпадает ли реакция правительства на пандемию под статьи о непреднамеренном убийстве и создание угрозы жизням людей.

Прокурор Парижа Реми Эйтц во вторник заявил, что поводом для расследования были многочисленные обращения горожан и подчеркнул, что оно не является политически мотивированным. Прокуратура рассмотрит действия чиновников, принимавших решения о том, как реагировать на вспышку.

Парижане жалуются на то, что на рабочих местах недостаточно быстро были введены меры социального дистанцирования, гражданам не предоставляли маски и проводилось недостаточно тестов.

Целью расследования будут различные правительственные институты, которые базируются в Париже и таким образом попадают в юрисдикцию парижской прокуратуры. Президент Эммануэль Макрон обладает иммунитетом от уголовного преследования.

Во Франции в связи с пандемией Covid-19 скончались более 29 тыс. человек.

Британия: смертность с марта выше обычной на 64 тыс. человек



С 20 марта смертность в Британии превысила обычный уровень почти на 64 тыс. человек, или примерно на одну пятую, сообщило во вторник Национальное бюро статистики.

Обычный уровень в данном случае - среднее число умерших в этом же сезоне за последние пять лет.

Эпидемиологи считают превышение смертности над обычным уровнем самым верным способом определить реальное количество жертв болезни.

Этот метод одинаково применим ко всем странам, тогда как национальные методики подсчета умерших от Соvid-19 разнятся: в одних странах в их число включают всех, у кого на момент летального исхода был обнаружен коронавирус, в других - только тех, у кого он явился непосредственной и главной причиной смерти.

С другой стороны, число умерших во время эпидемии сверх обычного уровня включает и тех, кто скончался от других болезней, своевременно не получив нужной помощи из-за перегруженности медучреждений или страха выйти из дома.

Во вторник стало известно, что власти Британии отказались от планов открыть все начальные школы до конца нынешнего семестра. Ожидалось, что школьников заставят доучиться четыре недели, оставшиеся до летних каникул, но министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в понедельник признал, что начальные классы скорее всего откроются только в сентябре.

По данным, опубликованным британским правительством накануне, людские потери от Covid-19 в Британии составили 40 680 человек. Эта цифра обновляется ежедневно и включает в себя всех умерших, у кого был обнаружен коронавирус. Это второй показатель в мире после США.

По уровню смертности от коронавируса в пересчете на население, по официальной статистике, Соединенному Королевству принадлежит печальное первенство - 610 человек на миллион жителей.

В мае московский департамент здравоохранения сообщил, что за апрель превышение смертности над средним уровнем по городу составило 1753, тогда как официально скончались от коронавируса 636 человек.

Китай снова обвиняют, Кипр принял туристов



Исследователи из Гарварда, проанализировав спутниковые снимки Уханя за август 2019 года, заметили на них необычную активность.

Ученые утверждают, что на снимках можно увидеть рост количества пациентов, поступающих в пять уханьских больниц в период с августа по декабрь 2019 года. Также в интернете в эти месяцы чаще искали "кашель" и "диарею".

"Явно видно, что там были какие-то общественные потрясения задолго до того, что, как мы считаем, было началом пандемии коронавируса", - заявил в эфире канала Эй-би-си один из авторов исследования Джон Браунстайн.

Китайские власти официально уведомили ВОЗ о первых случаях вируса 31 декабря прошлого года.

Представители китайских властей отреагировали на исследование, назвав его "смехотворным" и основанным на поверхностной информации.

Остров Кипр впервые за три месяца принял туристов. Отдыхающие прилетели из Израиля, Греции и Болгарии. Во вторник Кипр принял пять международных рейсов, еще пять улетели.

По прибытии в аэропорт Ларнаки у туристов проверяют температуру, однако не заставляя их самоизолироваться на две недели. Они обязаны предоставить в аэропорту сертификат, подтверждающий, что они не заражены, полученный не менее чем за три дня до вылета.

В Испании, постепенно выходящей из карантина, останутся обязательными медицинские маски. Их нужно будет надевать во всех общественных местах даже после окончания чрезвычайного положения 22 июня. Об этом во вторник объявило правительство страны в рамках программы возвращения к "новой норме".

Власти Франции сообщили, что Эйфелева башня откроется для посещений 25 июня.

Австрия заявила, что откроет границы с Италией с 16 июня.