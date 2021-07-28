Коронавирус: резкий рост смертности в мире, Англия будет пускать привитых из ЕС и США без карантина

Британское правительство обсуждает отмену карантина для привитых европейцев; в Токио, где проходит Олимпиада, новый рекорд заражаемости; ученые подсчитали риск тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca.

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Более 195 млн человек на планете заразились коронавирусом с начала пандемии. Скончались за это время 4,1 млн. заболевших.

По данным ВОЗ, на неделе с 19 по 25 июля число заразившихся в мире выросло на 8%. Средний суточный рост за неделю составил 540 тыс. случаев в день. Это на 60 тыс. больше, чем неделей раньше.

Глобальная смертность от вируса на минувшей неделе выросла на 21%, до 69 тыс. случаев, сообщает ВОЗ. Рост числа заболевших в организации объясняют тяжелой ситуацией в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При нынешней динамике количество заразившихся в мире вырастет до 200 млн в течение примерно двух недель, уточняют эксперты организации.

Британия пустит вакцинированных европейцев и американцев

Британское правительство в среду приняло решение отменить обязательный карантин для полностью привитых туристов из стран Евросоюза и США.

Сейчас приезжие из этих стран без прививок должны проходить карантин, поскольку ЕС и США входят в "оранжевый" список британского правительства. Это, впрочем, не относится к тем, кто был полностью привит в Британии.

"Сейчас ситуация немного глупая, потому что если я лечу домой из Испании - а мне повезло, я уже полностью привит - то когда самолет сядет, я просто уйду по своим делам", - говорит эксперт по туризму Саймон Калдер.

"Но сидящий рядом со мной пассажир, который привился не в Британии, а в Испании, должен будет 10 дней сидеть дома. Нелепо", - говорит Калдер.

Как заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Евросоюзе на данный момент полностью привито 57% взрослого населения, а 70% получили хотя бы одну дозу.

Туристический бизнес и авиакомпании давно критикуют "светофорную" систему въезда в Британию, которая разделяет приезжающих в зависимости от заражаемости вирусом в их родной стране.

Перемены в правилах вряд ли повлияют на турпоток из США: американские власти не рекомендуют гражданам ездить в Британию.

Токио: новый рекорд заражаемости на фоне Олимпиады

В Токио, где проходит Олимпиада, снова установлен суточный рекорд заражаемости. Число заражений коронавирусом в городе растет уже несколько дней подряд.

За минувшие сутки количество новых заражений составило 3177 в городе и 8000 во всей Японии, сообщили власти в среду.

Среди заразившихся за последние дни 169 человек имеют отношение к Олимпиаде, однако среди них впервые за четыре дня игр нет спортсменов, сообщают в Олимпийском комитете страны. Никто из заразившихся не живет в олимпийской деревне и не контактирует с участниками Игр.

По состоянию на понедельник, с начала игр в страну въехало более 38 тыс. иностранцев, что сказывается на ситуации с коронавирусом. Предыдущий рекорд заражаемости (2848 случаев), зарегистрированный во вторник, превышал средний показатель предыдущей недели на 149%. Как и в большинстве стран мира, где заражаемость растет, в Японии она растет прежде всего из-за распространения варианта "Дельта".

По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, большинство новых случаев заражения приходится на возрастные группы от 20 до 40 лет. Она призвала людей этой возрастной группы как можно скорее вакцинироваться.

AstraZeneca и тромбоз: каков риск?

Ученые по заказу компании AstraZeneca подсчитали вероятность образования тромбов в сосудах после прививки этим препаратом.

Об образовании тромбов после прививки вакциной сообщали в нескольких странах. В мае семь жителей Великобритании, которые привились AstraZeneca, скончались от тромбоза, возникшего при нетипичных обстоятельствах. В общей сложности тромбоз возник у 30 человек из 18 млн британцев, получивших прививку AstraZeneca.

Тромбоз может возникнуть не только после прививки AstraZeneca, но и в принципе при сложном протекании коронавируса, но чаще всего этот побочный эффект упоминается в СМИ рядом с препаратом AstraZeneca.

Из заказанного и проспонсированного компанией исследования следует, что риск тромбоза, во-первых, связан только с первым уколом вакциной. После второго укола риск тромбоза примерно такой же, как и у не привившихся.

После первого укола тромбоз проявляется примерно у восьми человек на каждый миллион привитых, уточняет AstraZeneca в своем пресс-релизе.