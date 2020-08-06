Коронавирус создал нового преемника Меркель. Сам он пока отнекивается

Коронавирусный кризис привел к тому, что у собирающейся оставить руководство Германией Ангелы Меркель появился новый потенциальный преемник — Маркус Зедер, лидер ХСС — баварской партии-партнера в правящем блоке ХДС/ХСС. Сам он уверяет, что хочет остаться в родной Баварии, но ему не очень верят.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Зедер сильно уступает в популярности Ангеле Меркель, чей рейтинг за время пандемии взлетел выше 70%, но "канцлерин" твердо обещает уйти на покой в следующем году.

В начале года Германия и вся Европа гадали, кто из трех официальных кандидатов на пост лидера правящего Христианско-демократического союза в 2021 году, после выборов бундестага, возглавит не только партию, но и правительство.

Но пришла пандемия и смешала все карты. Теперь — уже с весны — в опросах социологов о возможных преемниках Меркель на посту канцлера уверенно лидирует глава партии-партнера ХДС, баварского Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

В июле, по данным проекта Politbarometer телекомпании ZDF, видеть Зедера следующим канцлером хотели бы 64% граждан Германии и 78% сторонников союза ХДС/ХСС.

Кандидаты на пост лидера ХДС, который почти "по умолчанию" должен был бы стать и кандидатом в канцлеры, отстают в разы: за бизнесмена Фридриха Мерца — 31% немцев, за главу правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета — 19%, за председателя комитета иностранных дел бундестага Норберта Ретгена — 14%.

В тени Меркель



Вся эта заочная борьба за преемничество проходит в тени монументальной фигуры Ангелы Меркель.

66-летняя Меркель правит страной уже 15 лет, и, казалось, избиратели начали уставать от нее, но с приходом коронавируса ее личный рейтинг снова взлетел до впечатляющих 70%.

Тем не менее, Меркель пока твердо намерена сдержать обещание и уйти в 2021 году.

В одном из недавних телевыступлений на вкрадчивый вопрос ведущего в духе "а не подумываете ли вы, может, при определенных обстоятельствах, если понадобится…" Ангела Меркель ответила просто и коротко: "Nein!"

Отнекивается, но не убеждает



При этом сам Маркус Зедер регулярно заверяет, что хочет остаться в Баварии, и не намерен покушаться на привилегию ХДС выдвигать кандидата в канцлеры из своих рядов.

"Но каждый раз, когда он говорит: "Мое место — в Баварии", у прессы только крепнет уверенность, что он все-таки будет канцлером", — писала в июле деловая газета Handelsblatt.

В прошедшие выходные Маркус Зедер дал новый повод порассуждать о его карьере. В интервью изданию Bild am Sonntag он — в очередной раз произнеся слова "мое рабочее место — в Баварии" — сказал, что союз ХДС-ХСС, возможно, обсудит кандидатуру канцлера (точнее, кандидатуру человека, который поведет союз на выборы осенью 2021 года и станет канцлером в случае победы) после декабрьских конференций ХДС и ХСС, причем не сразу, а, возможно, даже весной.

Немецкая пресса восприняла это как намек на то, что Зедер уже не считает нового лидера ХДС, которого изберут на декабрьской конференции, автоматическим кандидатом в главы правительства.

"С одной стороны, очевидно, что он хочет остаться премьер-министром Баварии после следующих выборов в этой земле осенью 2023 года. С другой стороны, он вряд ли откажется стать кандидатом в канцлеры, если перспективы кандидата от ХДС к тому времени будут все так же плохи. Так что, Зедер, похоже, хочет выиграть время и посмотреть, будут ли у нового лидера ХДС шансы стать канцлером", — написала по этому поводу одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Росту популярности Зедера помогли и его личные качества, и пандемия.

"С началом коронавирусного кризиса Зедер стал одним из самых популярных политиков Германии. Его быстрая реакция и четкие заявления — на темы от закрытия школ до остановки профессионального футбола — привели к тому, что премьеры других земель были вынуждены тащиться за ним в хвосте. В частности — глава самой многолюдной земли Германии, Северного Рейна — Вестфалии, Армин Лашет, кандидат в преемники Меркель", — писала "Немецкая волна".

Не "путинферштеер"



Для России личность Маркуса Зедера примечательна тем, что он, в отличие от своих предшественников на посту главы ХСС Хорста Зеехофера и до него Эдмунда Штойбера, не может быть причислен к тем, кого в Германии в последние годы называют "Putinversteher" — "призывающие понять Путина".

Зеехофер, например, в 2016 году высказывался против посткрымских санкций в отношении России,сознательно противопоставляя себя Ангеле Меркель и ее внешней политике.

Зедер, наоборот, ведет себя как верный союзник ХДС и Меркель. В этом январе он по приглашению Путина посетил Москву, встречался с Путиным и Собяниным.

Spiegel перед визитом писал, что, в отличие от Эдмунда Штойбера и Хорста Зеехофера, Зедер и не собирался гнуть какую-то собственную линию в отношении Москвы: детали визита, по сведениям Spiegel, были согласованы с федеральным правительством Ангелы Меркель, и Зедер запланированно выступал в русле политики Берлина: мы хотим расширять сотрудничество, но для этого Москва должна изменить свое поведение.

"Решение важных политических проблем, о которых вы, несомненно, знаете, таких как Нормандский процесс, Ливия и сотрудничество в расследовании убийства в Берлине, я надеюсь, помогут дальнейшему развитию наших отношений. Мы очень заинтересованы в установлении и поддержании контактов", — сказал Зедер на встрече с Путиным в Кремле.

Немецкая пресса отдельно отмечала, что Зедер не взял с собой в Москву почетного председателя ХСС Штойбера, у которого, как считается, хорошие отношения с Путиным. Когда в Москву ездил Зеехофер, Штойбер всегда был с ним.

Помимо Зеехофера, за отмену санкций высказывались и политики из ХДС: относительно недавно с таким заявлением выступил премьер-министр Саксонии Микаэль Кречмер, до него — кандидат в лидеры ХДС и премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет.

Помимо встречи с Путиным, Зедер подписал с московским мэром Сергеем Собяниным соглашение о сотрудничестве Баварии и Москвы.

"Согласно документу, основными направлениями сотрудничества столицы России с Баварией станут обмен опытом и реализация совместных проектов в сфере экономики, науки, культуры, строительства и образования", — писал Интерфакс.

Кроме того, в Москве Зедер встретился с правозащитниками.

Долгие поиски преемника



Поиски преемника Ангелы Меркель начались в позапрошлом году, когда она объявила, что не поведет ХДС на очередные выборы осенью 2021 года — то есть уйдет на покой.

Вначале Меркель выдвинула на пост главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, рассчитывая, что к 2021 году та нарастит политическую мускулатуру и станет достойным кандидатом в канцлеры.

Но примерно через год Крамп-Карренбауэр поняла, что стать авторитетным лидером для всех однопартийцев у нее не получается. ХДС объявил новые выборы лидера партии.

Побороться за пост и перспективы стать главой правительства решили Фридрих Мерц, в начале века конкурировавший с Меркель за влияние в партии, глава правительства Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет и глава комитета иностранных дел бундестага Норберт Ретген.

Выборы должны были пройти на съезде партии 25 апреля, но коронавирус заставил отложить их на декабрь.

Судя по опросам, отсрочка и пандемия станут для Мерца или Лашета роковыми. Впрочем, впереди у Германии и всей Европы — месяцы борьбы и с заразой, и с тяжелейшим экономическим кризисом, и многое может измениться.