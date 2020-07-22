Коронавирус: Трамп поверил в маски, "худший день" в Австралии, в Таиланде продлен режим ЧП

Президент США Дональд Трамп неожиданно сменил риторику и признал серьезность эпидемии в стране, призвав граждан носить маски. Австралия зафиксировала рекордное суточное число заболевших за все время пандемии - большая их часть в Мельбурне. Американские власти обвинили двух граждан Китая в попытке похищения информации о вакцине против коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Число случаев заражения Covid-19 по всему миру приближается к 15 миллионам, от болезни умерли около 617 тыс. человек, показывают данные Университета Джонса Хопкинса. Более 8,5 млн пациентов выздоровели.

О последних новостях о Covid-19 в мире - в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Европа: кризис в Бельгии и первый суд в Австрии



В Бельгии растет число случаев заражения коронавирусом, и в четверг после заседания Совета национальной безопасности власти могут объявить о приостановке смягчения карантинных мер. "Нам очень важно совместными усилиями остановить этот снежный ком, чтобы он не превратился в новую лавину, - сказал представитель совета, ученый Баудевейн Катри. - Ситуацию все еще можно изменить к лучшему, но действовать нужно быстро".

В среднем с 12 по 18 июля в Бельгии коронавирусом заболевали по 184 человека в день - это на 89% больше, чем на неделе с 5 по 11 июля. Индекс репродукции R (то есть число людей, которых в среднем заражает один заболевший Covid-19) в Бельгии сейчас 1,1.

В Австрии вынесен приговор женщине, которая нарушила правила карантина. 49-летнюю жительницу города Клагенфурт на юге страны обвиняли в том, что будучи диагностированной Covid-19, она отправилась на почту без маски. Ей грозило до трех лет тюрьмы, но суд ограничился штрафом в 800 евро. Как отмечает австрийская пресса, судебные дела о нарушениях карантина есть и в других странах мира.

Церемонии вручения Нобелевских премий состоятся, но в необычном формате - с соблюдением правил социального дистанцирования. Об этом объявил Фонд Нобеля.

Премии будут вручены 10 декабря в Осло и Стокгольме, и присутствовать на них, возможно, будут только некоторые лауреаты - хотя не исключено, что никого из них в залах не будет вообще. Доставить награды получателям поручат посольствам и консульствам разных стран - как это было в предыдущие годы, когда кто-то из лауреатов не мог приехать на церемонию.

Традиционный Нобелевский банкет, который обычно проходит в Стокгольмской ратуше, в этом году не состоится. Банкет отменяют впервые с 1956 года.

Таиланд оставляет чрезвычайное положение до осени



Власти Таиланда решили продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца августа, несмотря на низкое суточное число новых случаев заражения Covid-19 в течение двух месяцев.

Чрезвычайное положение было объявлено в Таиланде в апреле, чтобы сдержать распространение коронавируса. При этом режиме премьер-министр может запрещать людям покидать свои дома, устраивать массовые собрания и пользоваться общественным транспортом. Он также может запретить прессе публиковать любой контент, способный вызвать панику или народные волнения.

По сравнению с другими странами, в Таиланде было зарегистрировано относительно немного случаев Covid-19. С начала пандемии там заболели более 3 тыс. человек, 58 пациентов скончались. C начала мая, за редкими исключениями, число новых случаев за сутки там не превышает 10.

"Для нас все равно важно поддерживать этот режим, потому что наша страна начинает все шире открываться для деловых встреч и туризма, что стимулирует экономику", - подчеркнул Сомсак Рунгсита, генеральный секретарь Национального совета безопасности Таиланда.

Закон о чрезвычайном положении не будет ограничивать политические собрания, постановил комитет по ослаблению карантина в стране.

Трамп поверил в коронавирус



Президент США Дональд Трамп во вторник вечером признал, что ситуация с распространением коронавируса в стране может "ухудшиться прежде чем начнутся улучшения".

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп также обратился ко всем американцам с просьбой носить маски. "Нравятся вам маски или нет, от них есть польза, от них будет польза, и нам сейчас нужны все средства, какие только есть", - сказал президент США.

Журналисты обратили внимание, что в этот раз высказывания Трампа о коронавирусе были, вероятно, продуманы заранее, он был более сдержанным и меньше импровизировал.

Ежедневные брифинги президента США о ситуации с Covid-19 прекратились в апреле после того, как Трамп заявил на одном из них, что в борьбе с коронавирусом, вероятно, могут помочь инъекции чистящих средств. Эти слова резко раскритиковали медицинские эксперты.

Во время пресс-конференции во вторник Трамп также назвал ношение маски актом патриотизма, - правда, сам он свою маску достал из кармана, но так и не надел.

Перемена тона Трампа говорит о том, что он, наконец, признал серьезность угрозы коронавируса в США, считают инвесторы и эксперты. Еще буквально пару дней назад Трамп говорил, что коронавирус вот-вот исчезнет.

"Неважно, что именно президент сказал во время своего короткого появления перед прессой во вторник, - пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер. - Сам факт его возвращения говорит о том, насколько удручающими темпами развивалась эпидемия в США последние три месяца".

Тем временем, США заявили, что хакеры из Китая охотятся на вакцину от коронавируса. Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения двум мужчинам, которые действовали в интересах китайских спецслужб и пытались похитить информацию у американских компаний, которые исследуют Covid-19. Китай разрабатывает собственную вакцину, которая уже доступна некоторым госслужащим, хотя клинические испытания еще не завершены.

В Америке осложнения грозят 300 млн человек



Панамериканская организация здравоохранения предупредила, что и в Северной, и в Южной Америке пока нет признаков замедления пандемии. Из-за уровня хронических заболеваний у населения и распространения коронавируса, около трети всех жителей американских континентов - примерно 300 млн человек - находятся в категории повышенного риска развития осложнений при Covid-19, - сказала директор организации Карисса Этьенн.

Этьенн отметила, что за последнюю неделю в регионе было зафиксировано около 900 тыс. новых случаев Covid-19 и 22 тыс. смертей от болезни, большая часть из них - в Бразилии, Мексике и США.

"Худший день" пандемии для Австралии



В австралийском штате Виктория зафиксированы рекордные 484 новых случая заражения коронавирусом - в основном в Мельбурне, где 7 июля ввели карантин. Cо среды, 22 июля, в столице штата становится обязательным ношение масок в общественных местах.

Представители штата Виктория "с прискорбием" объявили, что из 3 810 заразившихся, обнаруженных в штате за последние две недели, 90% людей не самоизолировались в период между появлением первых симптомов и тестированием на коронавирус, а 53% не самоизолировались, пока ожидали результатов теста.

В целом по стране обнаружены 502 новых зараженных. Это худший показатель для Австралии с момента начала пандемии, подтвердил заместитель главного санитарного врача страны Майкл Кидд. Предыдущий рекорд был отмечен 28 марта - тогда зафиксировали 469 новых случаев заражения вирусом. Еще 9 июня их было два.

Ситуация в Европе



Ирландия - одна из стран ЕС с самыми низкими показателями Covid-19 - отменяет карантин для прибывающих из 15 европейских стран. Это Мальта, Финляндия, Норвегия, Венгрия, Италия, Эстония, Латвия, Литва, Кипр, Словакия, Гренландия, Греция, Гибралтар, Монако и Сан-Марино.

При этом для стран, сильнее других страдающих от пандемии, Ирландия, напротив, планирует ужесточить правила въезда. В частности, для того, чтобы сесть на самолет, людям, возможно, придется сдать анализ на коронавирус - и получить негативный результат.

Новые меры в Гонконге, карантин в Кашмире



В Гонконге в среду вступает в силу обязательное ношение масок во всех закрытых общественных местах. Нарушителям грозит максимальный штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов США). Кроме того, жителям Гонконга, возвращающимся из США и Казахстана, перед посадкой в самолет предстоит предъявить негативный результат теста на коронавирус, а по возвращении в город - самоизолироваться.

До 28 июля в Гонконге закрыты спортзалы и развлекательные заведения, а рестораны должны заканчивать обслуживание в 18:00.

В последние недели в городе наблюдается новый скачок случаев Covid-19. Во вторник диагноз подтвердили еще у 61 человека, и двое людей скончались.

Власти подконтрольной Индии части Кашмира отменили ежегодное паломничество в священную пещеру Амарнатх, расположенную на высоте 4,175 м в Гималаях из-за пандемии коронавируса.

Каждый год в течение двух месяцев пещеру Амарнатх на северо-западе Индии посещают тысячи паломников, но в этом году местные власти посчитали, что риск распространения вируса, связанный с массовыми мероприятиями, слишком высок.

Все религиозные объекты на территории Джамму и Кашмир закрыты для посетителей до 31 июля. Во вторник здесь было зарегистрировано 608 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 15 тысяч.

После того как в Иранеза сутки были зафиксированы новых 229 смертей от коронавируса, президент Хасан Рухани предупредил правительство о предстоящем ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. "По нашим научным прогнозам, число госпитализированных возрастет по сравнению с предыдущими месяцами. Наша медицина должна быть готова, так как груз болезни станет тяжелее", - сказал он.