Коронавирус у норок обнаружили еще в пяти странах
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Кроме Дании коронавирус SARS-CoV-2 у норок обнаружили еще в пяти странах — США, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Эксперты отметили, что случаи заражения этих животных выявлены на фермах. При этом в ВОЗ подчеркнули, что норки могут служить "резервуаром" для вируса, передавать его внутри своей популяции, передает РБК.

Специалисты организации предполагают, что норки заражаются COVID-19 от человека. После распространения коронавируса внутри популяции животных вирус может вернуться к человеку при близком контакте с норками уже в мутировавшем виде.

О случаях заражений норок коронавирусом впервые стало известно в апреле — заболевание обнаружили на двух норковых фермах в нидерландской провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили посещение этих ферм.

Спустя месяц в Нидерландах зафиксировали передачу коронавируса от норки к человеку на одной из ферм. Министр сельского хозяйства страны Карола Схаутен сообщала, что первоначальные данные о невозможности передачи вируса от животных к человеку оказались ошибочными.

В ноябре власти Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах, чтобы не допустить мутации коронавируса. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, мутировавшая в популяции норок болезнь ослабляет выработку антител у людей и препятствует созданию эффективной вакцины от Covid-19. Всего в стране будут уничтожены около 17 млн норок.

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