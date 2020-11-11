Коронавирус: Украина ввела общенациональный "карантин выходного дня"

Правительство Украины ввело "карантин выходного дня" с 14 до 29 ноября включительно, сообщает Deutsche Welle.

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Карантин выходного дня подразумевет, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Предприятия общепита будут обслуживать клиентов только навынос, а торгово-развлекательные центры во время "выхдного карантина" будут закрыты.

"Мы не способны выдержать полный локдаун, на который пошла Европа, поэтому мы находим варианты, баланс… Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с "оранжевым уровнем", — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отметив, что с начала сентября количество госпитализированных с Covid-19 пациентов возросло в 3,5 раза.

Введение новых правил означает отмену регионального и введение общегосударственного карантина, ограниченного выходными днями. При этом в Украине будут действовать меры, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидемической угрозы.

Решение о введении новых ограничений было принято в связи с резким увеличением числа инфицирванных. Суточный прирост заболевших в стране пересек отметку в 10 тысяч больных. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при достижении отметки в 9,5 тысячи инфицированных ежедневно для медицинской системы Украины наступит критическая ситуация.

Меж тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил готовность властей поддерживать предпринимателей, которые понесут убытки в связи с новыми ограничениями. В частности, будут возобновлены и расширены программы по компенсации части зарплат сотрудникам в связи с простоем производства, выплатам на детей для семей предпринимателей, указал он.