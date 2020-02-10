Коронавирус унес еще 97 жизней. Это самый высокий показатель за день

В воскресенье скончались еще 97 человек, заразившихся короновирусом - это самое большое число жертв за один день. Общее число смертей от коронавируса превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.

В то же время число новых случаев заражения этой инфекцией стабилизировалось, однако, по словам экспертов, говорить о том, что эпидемия достигла своего пика, пока преждевременно.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, по официальным данным региональных властей, умерло уже 780 человек.

Общее число смертей достигло 908. Все они, кроме двух, зарегистрированы на территории континентального Китая.

В 2003 году 774 человека скончались в более чем двух десятках стран в результате эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный синдром).

Новым коронавирусом, по последним данным, оказались заражены более 40 тыс. человек, подавляющее большинство из них — в Китае. Около 190 тыс. жителей Китая находятся под медицинским наблюдением.

В январе ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Организация направила в Пекин команду экспертов для помощи в изучении вируса.

Последние данные

Власти провинции Хубэй сообщили в субботу о 81 умершем, еще 97 скончались в воскресенье. Таким образом, общее число жертв в регионе достигло 877.

На территории континентального Китая зарегистрировано 908 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах.

Согласно данным китайских властей, около 3300 пациентов излечились и были выписаны из больниц.

Новый вирус 2019-nCov был впервые обнаружен в городе Ухань, в нем объявлен карантин с жесткими ограничениями для жителей.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в субботу, что эпидемией остается поражена в основном провинция Хубэй и что в последние четыре дня наблюдается некоторая стабилизация числа заболевших.

Однако, по его словам, рано говорить о том, что эпидемия достигла своей высшей точки, так как часто подобные эпидемии замедляются, прежде чем вспыхнуть с новой силой.

В воскресенье китайские власти сообщили, что школы в Хубэе не будут работать по меньшей мере до первого марта.

Еще у шести человек с круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоящем в порту Йокогамы, в воскресенье обнаружена коронавирусная инфекция, сообщило министерство здравоохранения Японии.

Число зараженных в Японии достигло 96 человек, из них 70 находятся на этом круизном судне. Всего на судне находится около 3,7 тыс. пассажиров и членов команды.

Тем временем в Гонконге 3,6 тысячам пассажирам круизного лайнера "Уорлд Дрим", задержанного в порту, было разрешено покинуть судно после того, как анализы показали отсутствие инфекции среди пассажиров и команды. Они были изолированы после того, как восемь бывших его пассажиров заразились коронавирусом.

Гонконг ввел обязательный двухнедельный карантин для всех, прибывающих из континентального Китая. Нарушение карантина грозит штрафами и тюремным заключением. В Гонконге зарегистрированы 26 заболевших.

В четверг в больнице Уханя скончался 60-летний американец, это первая подтвержденная жертва среди иностранцев, все остальные были китайцами.

В субботу Франция подтвердила пять новых случаев заражения на своей территории, включая девятилетнего мальчика. Всего во Франции инфицированы коронавирусом 11 человек.

Общее число зараженных вирусом в Британии — четыре человека. Кроме того, вирусом заразился британец, отдыхавший на Мальорке. Это второй случай заражения коронавирусом в Испании.

В России, по данным Роспотребнадзора, число зараженных остается прежним — два человека, оба они — граждане КНР.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.