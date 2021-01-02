Коронавирус в Балтии: в Литве - 1493 новых случая, в Эстонии - 383
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В пятницу, 1 января, сутки в Литве выявлено 1493 новых случая Covid-19, скончались 25 человек, сообщает статистический департамент страны. В Эстонии выявлено 383 новых случая Covid-19, скончались семь человек, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

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За прошедшие сутки сделано 4542 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 32,9%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 145 399 человек, выздоровели 76 703 инфицированных.

Из-за Covid-19 в Литве скончались 1614 человек, а 838 инфицированных скончались по другим причинам.

В больницах Литвы лечение проходят 2406 пациентов с Covid-19, 190 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, 115 необходима искусственная вентиляция легких.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 2 января составляет 1286,9 случая на 100 тыс. жителей.

Данные по Эстонии

1 января в Эстонии выявлено 383 новых случая Covid-19, скончались семь человек, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки сделано 2292 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,7%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 28 789 человек, выздоровели 14 423 инфицированных, скончался 241 человек.

В больницах на сегодняшний день лечение проходят 395 пациентов с Covid-19.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 2 января составляет 569,61 случая на 100 тыс. жителей.

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