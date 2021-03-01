Коронавирус: в Британии ищут "пациента X", ЕС обсуждает паспорта вакцинации
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Британские власти разыскивают гражданина, в середине февраля сдавшего положительный тест на коронавирус и не оставившего медикам своих данных. Проблема в том, что у него обнаружен особо опасный "бразильский" штамм вируса.

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Количество случаев заражения коронавирусом в мире, тем временем, приближается к 115 млн. 2,5 млн человек скончались, более 90 млн выздоровели.

За последние недели существенно — со 107 до 90 тысяч — снизилось число больных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии.

Пятерка наиболее пострадавших государств уже давно остается неизменной: США, на которые приходится свыше четверти всех заболевших, Индия, Бразилия, Россия и Британия.

Первая пятерка по числу скончавшихся пациентов выглядит так: США, Мексика, Бразилия, Индия, Британия.

Опасный штамм

На сегодняшний день в Соединенном Королевстве обнаружено шесть случаев заражения "бразильским" вариантом вируса Covid-19, который, как предполагает ряд экспертов, может оказаться менее восприимчивым к существующим вакцинам.

Штамм Р1 был обнаружен у троих пассажиров по прилете из Бразилии в Абердин, Шотландия, и двух членов одной семьи в английском графстве Южный Глостершир, общавшихся с человеком, прибывшим из Сан-Паулу 10 февраля. Все они находятся в условиях изоляции, их контакты проверены.

Однако еще один человек, сдавший в середине февраля положительный тест на "бразильский" вирус, не оставил медикам своих данных. Вероятно, заболевание у него протекает бессимптомно, поскольку за помощью он не обращался.

"Его необходимо найти без промедления", — заявил Би-би-си министр по делам вакцинации Надим Захави.

Как заразился "пациент X", неясно. Известно лишь, что случай имел место в Англии 12-13 февраля.

С 15 февраля в Британии действует новое правило, согласно которому все, прибывшие из ряда государств, в том числе Бразилии (в Шотландии — из всех стран) должны пройти карантин в отведенных для этого отелях.

Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс выразил сожаление, что правительство не ввело эту меру раньше.

Привитые европейцы получат электронные удостоверения

В марте Еврокомиссия представит проект цифрового удостоверения о прохождении вакцинации от Covid-19 для жителей ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В этом месяце мы представим предложения по электронному сертификату вакцинации (паспорту), который позволит подтвердить вакцинацию человека, результаты тестов для тех, кто не смог пройти вакцинацию, а также информацию о перенесенном коронавирусе", — написала она в "Твиттере".

По ее словам, новый документ гарантирует защиту личных данных, безопасность и конфиденциальность.

Документ будет единым на всем пространстве Евросоюза.

Чехии не хватает вакцины

Чешская полиция с сегодняшнего дня будет останавливать машины на шоссе и заворачивать домой тех, кто выехал без веского повода.

Водитель и пассажиры должны иметь при себе заранее заполненные декларации с объяснением причин путешествия из одного населенного пункта в другой. Такая мера ранее применялась во Франции.

Уровень заболеваемости Covid-19 в Чехии (115,7 тысячи на миллион жителей) — самый высокий в Евросоюзе.

Вакцинация разворачивается недостаточно быстро из-за нехватки препаратов. Германия передала соседнему государству 15 тысяч доз.

Накануне стало известно, что президент Чехии Милош Земан попросил Владимира Путина предоставить российскую вакцину "Спутник V".

Власти также рассматривают возможность закупки китайской вакцины производства компании Sinopharm.

Индийский премьер привился и призвал всех к тому же

Глава правительства Индии Нарендра Моди одним из первых получил прививку вакцины Covaxin от индийской фармацевтической компании Bharat Biotech.

"Вместе сделаем Индию свободной от Covid-19", — написал он в "Твиттере".

С понедельника в Индии начали прививать граждан старше 65 лет а также тех, кому больше 45 и имеются показания по сопутствующим болезням. Нарендре Моди 70.

Вакцинация в Индии началась 16 января, но до сих пор охватывала только медиков и персонал, чья работа связана с особым риском заражения.

В стране используются две вакцины: Covaxin и Covishield (выпускаемый в Индии аналог вакцины AstraZeneca).

Население Индии превышает 1,3 миллиарда человек. Правительство собирается к концу июля привить 300 миллионов. Пока вакцину получили лишь 14 миллионов индийцев.

Страна находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения (11,1 миллиона человек) и на четвертом по числу умерших (157,2 тысячи).

Австралия борется с мифами о вакцинах. Пока не очень успешно

Минздрав и МВД Австралии еще в прошлом году создали рабочую группу для распространения научной информации о вакцинировании от коронавируса и борьбы с мифами в социальных сетях, рассказал в воскресенье министр здравоохранения Грег Хант.

"Некоторые противники вакцинации разносят неверные и безответственные утверждения", — сказал он.

По словам министра, главная сложность состоит в том, чтобы опровергать "глупейшие идеи", не создавая им дополнительной рекламы.

Австралия приступает к массовой вакцинации 8 марта. В страну поступили первые 300 тысяч доз препарата производства AstraZeneca.

Между тем, по данным опросов, проводимых Национальным университетом Австралии, скептицизм в отношении вакцин находится на подъеме.

В феврале 20% граждан заявили, что наверняка или почти наверняка откажутся прививаться, против 12,7% в августе прошлого года. Число твердо намеренных вакцинироваться за то же время снизилось с 58,5% до 43,7%.

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