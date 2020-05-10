Коронавирус: в Британии вводят систему предупреждения по типу террористической угрозы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Англии будет введена система предупреждения об опасности заражения Covid-19. Ожидается, что об этом в воскресенье вечером объявит премьер-министр Борис Джонсон в своем телеобращении по эпидемиологической ситуации.

Согласно этой системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от 1 до 5 баллов и меняться в зависимости от получаемых данных.

Ожидается, что Джонсон объявит новый лозунг: "Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни".

Вероятнее всего, премьер-министр в воскресенье не назовет дату, когда будут сняты введенные 23 марта ограничения.

Новая система заработает только на территории Англии, однако центральные власти совместно с местным самоуправлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии разрабатывают схожие системы для этих частей Великобритании.

Предположительно, новая система с уровнем опасности от зеленого (1-й) до красного (5-й) будет схожа с той, что используется для оповещения населения о террористической угрозе.

Джонсон, как ожидается, объявит, что сейчас Англия находится на 4-м уровне, но движется в сторону 3-го.

Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также будет определять степень опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах.

Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.

Что еще происходит в Британии

  • Минздрав Британии подтвердил, что 50 тыс. образцов анализа на коронавирус были отосланы на минувшей неделе в США после того, как в британских лабораториях возникли проблемы с тестированием. Британские власти уже седьмой день подряд не могут достичь своей собственной цели - осуществлять 100 000 лабораторных тестов ежедневно;
  • Более 70 общественных деятелей Британии призывают власти провести полномасштабное расследование причин большого числа смертей от Covid-19 среди представителей этнических групп;
  • Около 15 млн защитных очков "Tiger Eye", предназначенных для работы с пациентами с Covid-19 и закупленных еще в 2009 году, отозваны из британских больниц, поскольку очки не отвечают принятым стандартам по коронавирусу;
  • Принц Чарльз похвалил работу почтовых служащих во время эпидемии, особо отметив их "приверженность, стойкость и тяжелый труд". Принц Чарльз оставил письмо, адресованное "Всем в Королевской почте", возле своего дома в Биркхолле в графстве Абердиншир;
  • Решение о том, какие именно магазины открывать первыми после снятия карантина, должно быть основано не на размере или типе торговой точки, а на общей безопасности, заявила в интервью Би-би-си глава Британского консорциума предприятий розничной торговли;
  • Религиозные лидеры предупредили, что в церквях, если власти разрешат их открыть, будет невозможно следовать правилам социального дистанцирования, и высказали опасения, что церкви могут не открыться до конца года;
  • В субботу в Британии было зарегистрировано еще 346 смертей от Covid-19, всего в Британии умерло 31 587 человек с коронавирусной инфекцией.
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