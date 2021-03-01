Коронавирус: в Германии готовятся к выходу из локдауна
Foto: Shane Rounce / cc

Большинство жителей Германии выступают за ослабление карантинных ограничений. Лишь 26 процентов респондентов высказались за сохранение действующих мер в ходе опроса, проведенного институтом YouGov по заказу информагентства dpa.

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Еще 9 процентов желали бы их ужесточения. В то же время 43 процента опрошенных хотели бы, чтобы результатом консультаций канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель 3 марта стало ослабление локдауна. 17 процентов высказались даже за его полную отмену. С 1 марта в Германии возобновляют работу парикмахерские. Их открытие было обосновано, в том числе, гигиеническими соображениями.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 4732 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 447 068 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 60 человек, общее число летальных исходов составило 70 105.

Выздоровели более 2,25 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 65,8 случая заражения, больше, чем днем ранее (63,8).

Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 2 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения — 197,6.

Данные, публикуемые в выходные и понедельник, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

Федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия объявили о намерении помочь Чехии в борьбе с пандемией, организовав поставки в страну 15 000 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил представитель правительства Саксонии Ральф Шрайбер.

Как распределять полученную у Германии вакцину, будет решать правительство в Праге. Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить Чехию вакциной "Спутник V".

Чехия сильнее других государств ЕС страдает от последствий пандемии. В стране с населением в 10,7 млн человек с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1,2 млн человек. 20 тысяч пациентов скончались с подтвержденным диагнозом Covid-19.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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