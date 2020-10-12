Коронавирус: В Германии начинается вторая волна пандемии

Мир продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 37,8 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,08 млн человек.

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В Молдавии общее число заразившихся коронавирусом достигло 62 618 (плюс 467 за сутки), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерство здравоохранения республики. Число жертв коронавируса в Молдавии увеличилось до 1 478.

В Берлине в ходе последнего тестирования коронавирус выявлен у 28 сотрудников полиции, сообщает представительство профсоюза полиции ФРГ в столице. При этом на карантин ранее уже был отправлен 271 полицейский.

В Великобритании в больницах находятся на лечении больше пациентов с Covid-19, чем весной, во время первой волны пандемии. Об этом заявил национальный советник по делам здравоохранения Стивен Повис. В настоящее время в Великобритании зафиксировано 603,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 42,8 тысячи пациентов скончались.

Коронавирус выявлен у четырех бойцов Швейцарской гвардии Ватикана. Эту информацию подтвердил официальный представитель государства Маттео Бруни. Инфицированные помещены на карантин, ведется работа по отслеживанию цепочек контактов. По словам Бруни, в последние недели в Ватикане были зафиксированы еще три случая заражения COVID-19.

У одного из участников престижного итогового теннисного турнира ATP, проходящего в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус. Зараженный, чье имя не называется, находится в карантине, симптомы не проявились, говорится в сообщении ATP. Идет работа по отслеживанию цепочки контактов инфицированного. Турнир начался 12 октября, финал состоится 18 октября.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал ситуацию с коронавирусом "серьезной". На пресс-конференции в Берлине Зайберт предупредил, что в стране начинается вторая волна пандемии, передает информагентство Reuters.

В Германии в связи с пандемией сотрудникам органов здравоохранения помогают около 1200 солдат бундесвера. Они занимаются, в частности, отслеживанием цепочек контактов заразившихся. Кроме того, около 170 солдат из состава медико-санитарной службы проводят тестирование на Covid-19.

В случае появления вакцины от корнавируса, прививку готовы сделать 50% жителей США — на 11% меньше, чем в августе. Об этом свидетельствуют данные опросов социологического центра Gallup. В июле о готовности сделать прививку заявили 66% респондентов. При этом, по данным последнего опроса, больше всего в прививке заинтересованы американцы в возрасте от 18 до 34 лет (62%), а менее всего — граждане США в возрасте 35-54 лет (44%).