Коронавирус: в Индии зафиксирован новый пик смертей за сутки

В Индии в течение суток от последствий Covid-19 скончались 3780 человек, число летальных исходов возросло до 226 188, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальные данные.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Министерства здравоохранения Индии, за последние сутки в стране зарегистрированы 382 315 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 20,6 млн случаев. В Индии проживает более 1,3 млрд человек. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше.

Эксперты считают, что резкий рост заболеваемости, который наблюдается в Индии в последнее время, может быть вызван целым рядом причин, среди которых массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил. Так, после снижения официальных показателей заболеваемости в начале года многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые жители стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов.

Специалисты ВОЗ опасаются, что распространение "индийской" версии Covid-19 может способствовать новому всплеску случаев заболевания коронавирусом в мире.

Структуры здравоохранения Индии работают на пределе возможностей, в клиниках не хватает кислородных аппаратов, больничных коек, антивирусных препаратов. Сообщается, что многие из них отправляют людей, обратившихся за помощью, обратно домой и те в итоге умирают.

Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы проводить усопших в последний путь, в крематориях не успевают сжигать тела умерших, люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.