Коронавирус: в Индии зафиксирован новый пик смертей за сутки

В Индии в течение суток от последствий Covid-19 скончались 3780 человек, число летальных исходов возросло до 226 188, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальные данные.
По данным Министерства здравоохранения Индии, за последние сутки в стране зарегистрированы 382 315 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 20,6 млн случаев. В Индии проживает более 1,3 млрд человек. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше.
Эксперты считают, что резкий рост заболеваемости, который наблюдается в Индии в последнее время, может быть вызван целым рядом причин, среди которых массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил. Так, после снижения официальных показателей заболеваемости в начале года многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые жители стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов.
Специалисты ВОЗ опасаются, что распространение "индийской" версии Covid-19 может способствовать новому всплеску случаев заболевания коронавирусом в мире.
Структуры здравоохранения Индии работают на пределе возможностей, в клиниках не хватает кислородных аппаратов, больничных коек, антивирусных препаратов. Сообщается, что многие из них отправляют людей, обратившихся за помощью, обратно домой и те в итоге умирают.
Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы проводить усопших в последний путь, в крематориях не успевают сжигать тела умерших, люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.