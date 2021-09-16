Коронавирус в Литве: 1300 новых случаев за сутки, 8 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1300 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в четверг местный Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Трое из восьми скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В среду 3608 человек были привиты в Литве первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 9328 человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 869 человек, 84 из них — в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на шесть.