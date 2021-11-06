Kоронавирус в Литве: 3279 новых случаев и 27 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

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Всего в Литве с начала пандемии заболели 424 884 человека. За минувшие сутки от Covid-19 скончались 27 человек из возрастной группы 50-99 лет.

С начала пандемии от Covid-19 в Литве скончались 6084 человека. По данным Департамента статистики, количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1404,4. Показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 2670 случаев. Показатель положительных тестов за последние 7 дней составляет 18,2%.