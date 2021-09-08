Коронавирус в Литве: 854 новых случая за сутки и 5 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 854 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек, сообщил в среду Департамент статистики страны.

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Три умерших были старше 80 лет, два старше 70 лет. Самый старший был полностью привит, остальные либо непривиты, либо привиты, но не до конца.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 329,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,2%.

За минувшие сутки был сделан 6221 тест на наличие коронавируса и 6317 тестов на наличие антител.

Всего с начала пандемии коронавирусом болели 304 600 человек, еще 8141 болеют до сих пор. От Covid-19 скончались 4630 человек, из них 46 — полностью привитые. Прямо или косвенно с коронавирусом связана 9351 смерть.

Тем временем в Эстонии за минувшие сутки проанализировано 6012 тестов на коронавирус, положительный результат дали 488 тестов.

Среди инфицированных 372 человека не вакцинированы, а у 116 завершен курс вакцинации.

Госпитализированы в Эстонии 152 человека с коронавирусом, среди них не вакцинирован 121 человек (79,6%), курс вакцинации завершил 31 пациент (20,4%).

Не менее одной дозы вакцины получили 65,1% взрослого населения страны.