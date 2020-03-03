Коронавирус в Литве: на дежурства в порт и аэропорты заступают военные
Foto: DELFI

В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса в понедельник заступают на дежурство военнослужащие Сил операций мирного времени Вооруженных сил (ВС) Литвы.

Как утверждает Министерство обороны, военные будут осуществлять контроль, консультирование людей, возвращающихся с затронутых вирусом территорий, сбор информации, а также помогать Национальному центру общественного здоровья применять меры изоляции.

Дежурить будут и ополченцы, которые служат в подразделениях ополчения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Военных проинструктировали медики, они обеспечены средствами защиты.

Планируется, что постоянное дежурство и работу с прибывающими пассажирами на всех четырех объектах одновременно будут осуществлять 35 военных.

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LETA

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LETA

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