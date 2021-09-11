Коронавирус в Литве: за сутки 1061 новый случай и 11 смертей

Трое скончавшихся были из возрастной группы 50-59, один — 70-79 лет, шесть из группы 80-89, один из возрастной группы — 90-99 лет. Девять из них были непривиты, двое — привиты. Специалисты отмечают, что умирающие привитые — это чаще всего люди с угнетенным иммунитетом, у них и после полной вакцинации не всегда появляется стойкий иммунитет.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 366,3 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,1%.