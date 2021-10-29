Коронавирус в мире: антидепрессант спасает жизни, Британия отменяет карантин в отелях для приезжающих

Медики доказали, что антидепрессант флувоксамин сокращает риск госпитализации при ковиде; Британия вычеркивает последние страны из "красного списка"; бывшие топ-политики призвали богатые страны срочно поделиться вакцинами с бедными.

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К 29 октября в мире, по официальным (и явно неполным) данным, было зарегистрировано около 246 млн заражений коронавирусом, от ковида умерло почти 5 млн человек.

Ежедневная смертность в мире в среднем за последнюю неделю составляет около восьми тысяч человек, примерно 1/8 смертей приходится на Россию.

Флувоксамин спасает жизни

Недорогой антидепрессант флувоксамин почти на треть снижает риск госпитализации при ковиде — к такому выводу пришли по итогам масштабного исследования ученые из Бразилии, США, Канады и Австралии.

В статье в авторитетном журнале Lancet медики рассказали, что провели свой эксперимент в январе-августе этого года на полутора тысячах случайным образом выбранных пациентов в Бразилии. 741 получил курс флувоксамина, 756 — плацебо.

Среди тех, кто получал флувоксамин — препарат, обладающий побочным противовоспалительным эффектом — число госпитализаций оказалось на 30% меньше, чем среди тех, кому давали плацебо.

К такому же выводу еще в прошлом году пришла группа медиков из американского Университета Сент-Луиса, но их исследование было гораздо менее масштабным.

Ученые говорят, что флувоксамин может снижать избыточную реакцию иммунной системы на коронавирус, т.н. "цитокиновый шторм", который ведет к серьезным повреждениям органов и даже смерти.

"Флувоксамин пока — единственное лекарство, которое, будучи применено на ранней стадии, может предотвратить смерть от ковида", — говорит один из руководителей исследования Эдвард Миллс из канадского Университета Макмастера.

При этом флувоксамин может сильно помочь в борьбе с ковидом бедным странам, поскольку он довольно дешев: как пишет британская газета Independent, десятидневный курс стоит всего 4 доллара. Правда, российские лекарства с этим препаратом стоят в рознице гораздо больше.

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Бывшие лидеры призвали Запад поделиться вакцинами

Более 160 бывших политиков и общественных деятелей международного уровня призвали богатые страны немедленно поделиться излишками вакцин от ковида со странами, где их катастрофически не хватает по причине бедности.

Сбор подписей под открытым письмом организовал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, а адресовано оно участникам начинающегося в пятницу в Риме саммита "двадцатки" и лично итальянскому премьеру Марио Драги.

Выступая в пятницу в телеэфире Би-би-си, Гордон Браун сказал, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, у США, Евросоюза, Великобритании и Канады накопилось примерно 240 млн неиспользованных доз вакцин и скоро у них может истечь срок годности, в то время как многие бедные страны Африки и Азии отчаянно нуждаются в них.

"Британия обещала 100 млн доз к следующему лету, Америка обещает миллиард к следующему лету. Но вакцины нужны сейчас, и если у вас есть неиспользованные дозы, нужно отдать их, а не сидеть и ждать до следующего лета", — сказал британский экс-премьер.

К этому призыву присоединился и президент Индонезии Джоко Видодо.

"Я вижу, что все помогают (развивающимся странам), но, по моему мнению, помогают недостаточно. В эти кризисные времена развитые страны должны больше помогать вакцинами бедным странам, чтобы мы вместе смогли победить пандемию", — сказал президент Видодо в интервью Би-би-си.

Англия отменяет дорогой карантин в отелях

Англия с 1 ноября планирует вычеркнуть последние семь стран из своего коронавирусного "красного списка". Все эти страны находятся в Латинской Америке.

Прибывающие в Великобританию из стран "красного списка" обязаны 10 дней сидеть в карантине в отеле за свой счет, что вместе с платными тестами обходится почти в две тысячи фунтов на человека.

Прибывающие из остальных стран должны сделать один тест по прибытии, если они полностью привиты.

Непривитые должны сделать один тест перед прилетом и два, на второй и восьмой день, после прилета. Каждый тест стоит десятки фунтов.

В других странах

Правительство Южной Кореи в пятницу объявило, что с 1 ноября страна начинает поэтапное возвращение к относительно нормальной жизни.

На первом этапе с понедельника отменяются ограничения на время работы ресторанов, кафе и баров, но зато вводятся ковид-пропуска, т.е. свидетельства о вакцинации на входе в те же рестораны, бары и кафе, в спортивные залы, бани и другие подобные заведения.

В Южной Корее на данный момент полностью привиты 72% населения, составляющего около 52 млн человек.

Украина зафиксировала новый рекорд: как объявило в пятницу министерство здравоохранения, за последние 24 часа в стране зарегистрированы 26870 новых заразившихся коронавирусом. В предыдущие сутки их было 26071, и это тоже был очередной антирекорд.

Пожарные Нью-Йорка вышли в четверг к резиденции мэра на акцию протеста против обязательной вакцинации.

По распоряжению мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, все муниципальные служащие мегаполиса должны к 1 ноября сделать хотя бы одну прививку от коронавируса, а тех, кто не привьется, отправят в неоплачиваемый отпуск с перспективой увольнения.

Глава профсоюза пожарных Нью-Йорка Эндрю Ансбро говорит, что работу таким образом могут потерять до 45% пожарных города.

Ансбро доказывает, что обязательная прививка не нужна, потому что большинство пожарных и так защищены от вируса: больше половины, включая его самого, привиты, а около 70% переболели.