Коронавирус в мире: число умерших перевалило за 60 000

Число умерших от Covid-19 в мире в субботу превысило 60 000.

В Китае суббота объявлена днем траура по жертвам коронавируса. По официальным данным, более 3300 человек умерли в стране от Covid-19 за последние месяцы.

В 10 утра по местному времени жители Китая почтили память скончавшихся тремя минутами молчания.

После этого по всей стране зазвучали гудки автомашин, поездов и кораблей, зазвучали сирены воздушной тревоги, были приспущены государственные флаги.

Первые случаи заражения коронавирусом в мире были отмечены в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй.

В 10:00 в субботу в Ухане, первоначальном эпицентре пандемии, на всех уличных светофорах зажегся красный свет, весь транспорт остановился на три минуты.

Власти заявили, что три минуты молчания — это возможность почтить память "жертвенников" — 14 китайских медиков, скончавшихся на своем посту.

Среди них — доктор Ли Вэньлян, который на ранней стадии эпидемии пытался предупредить об опасности, но был обвинен властями в распространении ложных слухов.

"Это добровольно"

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге в пятницу подчеркнул, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют гражданам закрывать лицо тканью.

Трамп посвятил теме масок значительную часть брифинга на тему коронавируса. Он отметил, что речь идет не о профессиональных медицинских масках, которые должны использовать только медики, а о простой ткани — или даже самодельных масках, которые можно стирать.

"Недавние исследования показали, что передача вируса от людей без сиптомов играет более серьезную роль, чем мы думали", — сказал он.

Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.

"Это добровольно. Кто-то будет это делать, кто-то нет. Я не думаю, что сам буду носить", — сказал президент США.

В штате Нью-Йорк, пострадавшим пока сильнее всех в США, по данным на субботу в связи с коронавирусом за последние сутки скончались 630 человек. Это самое высокое число смертей с начала пандемии.

Губернатор штата Эндрю Куомо в субботу заявил, что вспышка вируса в штате войдет в пиковую стадию в течение семи дней.

"Никто не скажет вам, какие будут цифры на пике", — сказал он на ежедневном брифинге.

Он отметил, что около двух третей попавших в больницы штата с симптомами коронавируса,сегодня выписаны, сказал он.

Куомо написал в "Твиттере"в субботу, что планирует подписать указ, разрешающий студентам-медикам, которые готовятся к выпуску, начать практиковать без формальной квалификации.

В том же твите он поблагодарил правительство Китая, которое пожертвовало медикам штата 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Я хочу чтобы все закончилось. С первого заражения прошло всего 30 дней, но они ощущаются, как целая жизнь", — написал губернатор Нью-Йорка.

ВОЗ и МВФ бьют тревогу

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на ежедневном брифинге в штаб-квартире организации в Женеве предупредил, что поспешная отмена карантинных мер может привести к "длительному и сильному" замедлению роста мировой экономики.

"Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии. В конечном итоге самый быстрый способ к отмене ограничений и облегчению их воздействия на экономику — это побороть вирус", — сказал Гебреисус.

Он призвал правительства расширять программы социального обеспечения и обеспечить "полное финансирование" программ по борьбе с Covid-19.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в пятницу говорила о масштабном экономическом кризисе.

"В истории МВФ мы никогда не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась", — заявила она, добавив, что ситуация "гораздо хуже", чем во время финансового кризиса 2008 года.

По словам главы МВФ, к фонду за финансовой помощью обратились уже 90 стран.

Ситуация в Европе

Во Франции за последние сутки в связи с пандемией Covid-19 скончалось 588 человек. Это на 117 человек больше, чем количество скончавшихся за прошлые сутки. Всего в стране 6507 смертей, связанных с коронавирусом.

В Британии в субботу ежедневную пресс-конференцию о действиях правительства по борьбе с эпидемией проводили глава аппарата правительства Майкл Гоув и медицинский директор Национальной службы здравоохранения по Англии Стивен Поуис.

Гоув отметил, что в Лондоне количество пациентов, поступающих в больницы с Covid-19, падает, однако в Уэльсе остается на прежнем уровне, а в центральной части Англии и Йоркшире растет.

В Британии по данным на субботу около 42 тысяч зараженных и 4313 смертей — со вчерашнего дня умерли 708 человек (это новый рекорд для страны), в том числе один пятилетний ребенок.

Стивен Поуис уточнил, что в статистике службы здравоохранения отмечаются только те связанные с коронавирусом смертельные исходы, которые происходят в больницах.

Медик считает, что настоящее количество жертв коронавируса "будет выше" нынешней статистики и выяснится только спустя несколько недель. Поуис добавил, что смертность остается высокой, и "вероятно, так продолжится неделю или две".

Выравнивание роста числа заражений в Лондоне он связал с действием мер социальной изоляции. Однако прежде чем они отразятся на статистике заражений, пройдет около двух недель, добавил он.

Тем временем, невеста премьера Бориса Джонсона Кэрри Симондс написала в "Твиттере", что провела неделю в постели с симптомами Covid-19. Она не проходила тестирование на коронавирус. Симондс написала, что после отдыха идет на поправку.

29 февраля Джонсон и Симондс объявили, что ждут ребенка. Тогда же они объявили о своей помолвке, но когда состоится свадьба, теперь неясно, поскольку на период карантина церемонии бракосочетания в стране не проводятся. У самого Джонсона на прошлой неделе тоже выявили коронавирус, у него еще в пятницу сохранялись симптомы болезни, и он остается в самоизоляции.

Майкл Гоув сообщил, что в субботу служба здравоохранения получила 300 аппаратов ИВЛ из Китая. Ранее Британская ассоциация медиков предупредила, что аппаратов может не хватить всем больным. Сейчас в распоряжении британских врачей 8 тысяч аппаратов ИВЛ, правительство хочет приобрести еще столько же, сказал министр.

И Гоув, и Поуис раскритиковали слухи о том, что пандемия может быть связана с коммуникационной технологией 5G. Гоув назвал эту теорию "опасным бредом".

"То, что люди атакуют инфраструктуру, которая нужна нам для борьбы с этим бедствием — отвратительно и абсолютно возмутительно", — сказал Поуис.

Накануне в окрестностях Бирмингема и графстве Мерсисайд подожгли две башни мобильной связи, сообщили пожарные службы графств. Перед этим в "Фейсбуке" распространялся видеоролик с горящей башней и призывами поджигать вышки. Ролик был удален.

В воскресенье к нации обратится королева Елизавета II, сообщил Букингемский дворец. Это будет четвертое внеплановое обращение монарха за все время правления. Обычно королева записывает лишь рождественские послания.

Испания по числу погибших отстает лишь от Италии

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу заявил, что страна "близка к прохождению пика заболеваемости" коронавирусом.

Санчес объявил о продлении введенного 15 марта карантина до 25 апреля, заявив, что эти меры спасают жизни и дополнительные две недели карантина облегчат работу службы здравоохранения.

По официальной статистике, количество смертей, связанных с Covid-19, в Испании падает второй день подряд. По данным на субботу в стране скончалось 809 человек, это самое низкое число за несколько недель. Общее число связанных с коронавирусом смертей в Испании — 11744.

В планах правительства — обеспечить граждан масками, чтобы быстрее снять карантинные ограничения.

Количество заражений в стране за последние сутки — 7026, это почти на 450 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

В Германии число погибших превысило тысячу. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по количеству случаев заражения страна обогнала Китай.

В Турции в рамках карантинных мер запретили въезд автомобилей в Стамбул и другие крупные города.