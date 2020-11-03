Коронавирус в мире: Ким Чен Ын минирует границу, а Европа нехотя запирается

В результате пандемии коронавируса число зараженных по всему миру превысило 46 млн человек по всему миру, более миллиона скончались. Жители Европы и других регионов все меньше готовы мириться с перспективой новых локдаунов и связанных с этим экономических трудностей.

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Во многих странах, преимущественно европейских, недовольство выливается в бурные акции протеста. Ожесточенные стычки с полицией происходят в Испании, Италии, Чехии и Германии.

Несмотря на это, Германия продолжает оставаться в авангарде ужесточения карантинных мер. Ангела Меркель призвала население уважать новый локдаун, который продлится до конца месяца. Она заявила, что населению придется отказаться от масштабного празднования Нового года, но выразила надежду, что Рождество немцы смогут справить в семейном кругу.

Бары, кафе и рестораны, а также театры и кино будут закрыты, но по крайней мере жителям Германии не запретят выходить на улицы.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, первой европейской страны, объявившей полный локдаун в начале пандемии, на этот раз сопротивляется требованиям снова посадить все население под замок и вместо этого предлагает точечные локдауны в наиболее пострадавших регионах.

Британский премьер Борис Джонсон, решившийся на второй национальный локдаун, теперь вынужден отбиваться от критиков, которые утверждают, что он окончательно добьет экономику Великобритании. Сторонники карантинных мер, в том числе медики и эксперты в области здравоохранения, возражают, что без новых ограничений число умерших от Covid-19 британцев значительно превысит показатели начала года.

Начиная со среды, большая часть Португалии также отправляется в локдаун.

Больницы в Женеве предупреждают о приближении критической ситуации, когда им, возможно, придется выбирать между больными Covid-19 и принимать того пациента, у которого выше шансы на выживание.

Власти Греции объявили о двухнедельном локдауне во втором по величине городе страны — Салониках. С городом полностью прекращено авиационное сообщение.

Словакия, поставившая перед собой нелегкую задачу протестировать на коронавирус все население, заявила, что к выходным две трети жителей уже прошли проверку, причем около 1% тестов дали положительный результат.

Франция размышляет о введении в Париже и его окрестностях ночного комендантского часа, поскольку население повсеместно нарушает правила локдауна.

Весной Франция, благодаря одному из самых жестких в Европе локдаунов, смогла остановить распространение инфекции, однако это испытания тяжело далось французам, и они не готовы к новым жертвам. "Тем, кто строго выполняет предписания властей, нестерпимо смотреть на других французов, которые эти правила нарушают, — признался представитель правительства. — Полиция уже не раз раскрывала тайные вечеринки, частные ужины и посиделки".

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, каждый 30 секунд в Париже заражается один человек, а каждые 15 минут в больницу поступает новый пациент с коронавирусом.

Окончательное решение о новом локдауне будет принято на совещании президента Макрона с членами кабинета министров.

Во вторник число французов, умерших от коронавируса в течение суток, выросло на 854 человека, это самый резкий рост смертности в стране с 15 апреля. При этом в больницах стало еще на тысячу больше пациентов с Covid-19, такой прирост наблюдается уже пятый раз за последние девять дней.

В Швеции, которая с самого начала пандемии коронавируса отказалась от локдаунов, во вторник зарегистрировано 10177 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек умер, и общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 5969.

"У нас сложилась очень серьезная ситуация, — заявил на пресс-конференции премьер-министр Швеции Стефан Левен. — Все больше мест в отделениях реанимации отдается под больных коронавирусом, так что передышка, которую мы получили летом, закончилась".

Левен также объявил о введение более жестких правил для трех новых регионов страны и предписал ресторанам сажать за столики не более 8 человек.

В последние недели показатели заражения в Швеции превысили весенный пик. Уровень смертности от коронавируса на душу населения в Швеции в несколько раз больше, чем в других скандинавских странах, однако он заметно ниже, чем в таких крупных странах Еворопы, как Испания или Великобритания.

Как сообщают разведслужбы Южной Кореи, северокорейский диктатор Ким Чен Ын, утверждающий, что в его стране коронавирусом не заболел ни один человек, предпринимает экстренные меры для того, чтобы обезопаситься от коронавируса.

Для того, чтобы не допустить в страну возможных зараженных из Китая, на границе, которая никогда особо не охранялась, были установлены мины.

Что касается заболевших коронавирусом в самой Северной Корее, то их, как сообщают представители христианских благотворительных организаций, действующих в Южной Корее, отправляют в тайные карантинные лагеря, построенные вдоль границы с Китаем. По данным этих организаций, им не только не оказывается должная медицинская помощь, но люди буквально умирают от голода.

В других случаях людей с симптомами коронавируса просто запирают в их собственных домах, и если у них нет друзей и родственников, готовых доставить продовольствие, они тоже обречены на голодную смерть.

Между тем, в Южной Корее за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения Covid-19, и общее число больных достигло 6807.

При этом число летальных исходов в стране сравнительно невелико (472), а уровень смертности от коронавиурса составляет 1,76%.