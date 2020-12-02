Коронавирус в мире: Польша перешагнула рубеж в 1 млн заболевших, Европа спорит из-за лыж и чем опасен "иммунный паспорт"

ООН ищет способы вернуть сотни тысяч моряков домой к Рождеству, Британия готова приступить к вакцинации пожилых людей вакциной Pfizer, Франция спорит с соседями из-за горнолыжного сезона и плюсы и минусы справки о вакцинации. Все последние новости о развитии ситуации с пандемией в мире — в нашем ежедневном обзоре.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, до сегодняшнего дня в мире Covid-19 заболели почти 64 млн человек, умерли — почти 1,5 млн.

Организация Объединенных Наций единогласно проголосовала за резолюцию, призывающую все страны отнести моряков к категории работников ключевой отрасли, чтобы сотни тысяч человек смогли вернуться домой к Рождеству. Из-за ограничений на передвижение по миру сотни экипажей торговых и круизных судов уже более полугода не могут вернуться в свои порты.

Парламент Японии одобрил законопрoект о бесплатном вакцинировании своих граждан, но в ответ от японцев требуется обязательно привиться, за исключением крайних случаев противопоказаний. Таким образом, Япония может стать первой в мире страной с обязательной массовой вакцинацией против Covid-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии заболели 153,3 тыс. человек, умерли 2 137. По сравнению с очень многими странами, это весьма благоприятные показатели, но по экономике страны пандемия нанесла тяжелый удар.

В Турции зарегистрирована рекордная суточная смертность — 190 человек за прошедшие 24 часа. В стране повсеместно вводится комендантский час с 21:00 до 5 утра.

Центры по контролю и профилактике болезней США намерены сократить период карантина для тех, кто побывал в контакте с больными Covid-19, с 14 дней до 7-10. Причины такого послабления пока не называются. При этом показатели заболеваемости и смертности в стране продолжают стремительно расти. США по-прежнему лидируют в мире по обоим показателям — 13,7 млн и 270,6 тыс. человек соответственно.

Европа: послабления и конфронтации



Польша стала 13-й страной в мире, прошедшей рубеж в 1 млн заболевших.

Франция хочет запретить своим гражданам поездки на горнолыжные курорты соседних Испании и Швейцарии, где власти намерены открыть сезон в обычном режиме. Французские власти Франции уже давно заявили, что свои курорты не откроют по меньшей мере до конца января, но с большей вероятностью — в течение всего сезона.

На некоторых участках границы между Францией и Швейцарией (официальных КПП там нет), а также во французских аэропортах уже введены выборочные проверки на коронавирус для возвращающихся из соседней страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призывают лидеров альпийских государств, а также других европейских стран с развитой горнолыжной индустрией этой зимой придерживаться единой политики ради безопасности здоровья населения.

В Германии за последние 24 часа зарегистрировано 487 смертей от коронавируса, при этом общая динамика заражаемости пошла на спад. В среду власти понизили так называемый индекс R, обозначающий масштаб передачи инфекции, до 0,89 — то есть каждые 100 больных Covid-19 заражают еще 89 человек.

В Италии горнолыжные курорты не откроются до середины января. Передвижение между регионами страны в рождественские и новогодние праздники будет строго ограничено. На протяжении всего декабря на большей части страны сохраняется комендантский час с 21:00. При этом рестораны будут открыты на обслуживание внутри.

В среду правительство Австрии обсуждает план выхода страны из второго общенационального локдауна, намеченного на следующую неделю. В данный момент известно, что в первую очередь планируется открыты магазины и школы. Учителя будут допущены к работе только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Ученики старших классов смогут вернуться в школу, но при обязательном наличии масок. Отели, бары и развлекательные заведения, скорее всего, останутся закрытыми. Горнолыжные курорты откроются на рождественский период, но только для самих австрийцев и без возможности переночевать.

Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 11 января. С четверга вводится правило, которое в стране уже назвали "2+2" — встречи в общественных местах в составе не более двух человек с соблюдением дистанции в 2 метра. Торговые центры не работают в выходные дни, маски обязательны внутри любых общественных мест, включая школы. Премьер-министр Латвии назвал ситуацию в стране крайне серьезной.

Число коронавирусных больных в отделениях интенсивной терапии в Бельгии впервые с конца октября составляет меньше 900 человек, из них 198 пациентов поступили в больницы во вторник.

Центры по контролю и профилактике болезней США намерены сократить период карантина для тех, кто побывал в контакте с больным Covid-19, с 14 дней до 7-10. Причины такого послабления пока не называются.

Британия: свет в конце тоннеля?

В Британии 2 декабря официально закончился второй локдаун и десятки тысяч человек устремились в магазины одежды и других товаров не первой необходимости, которые были закрыты в течение месяца.

В стране продолжает действовать трехуровневая система угрозы: средний, высокий и наивысший. На всей территории страны продолжают действовать ограничения разной степени строгости. Послабления для встречи с родными и друзьями будут сделаны только в период рождественских праздников 23-27 декабря.

Между тем Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину против Covid-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Первый этап вакцинации населения начнется уже на следующей неделе, первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа. Вакцина, разработанная совместно американской и немецкой фармацевтическими корпорациями, относится к категории нового типа вакцин mRNA и содержит в себе фрагмент генетического кода вируса, ставшего причиной всемирной пандемии. Клинические испытания показали, что она эффективна на 95% и хорошо переносится людьми всех возрастных групп и любого этнического происхождения.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок отверг упреки в адрес британских властей в спешке. Вакцина прошла все этапы создания — от идеи до начала производства — всего за 10 месяцев, и многим критикам этот срок кажется недостаточным, чтобы довериться новому препарату. Однако Хэнкок, другие члены правительства и представители британского регулятора MHRA, давшего добро на массовое использование вакцины, заявляют, что здоровье британцев — самый главный приоритет в их работе, и препарат был одобрен после тщательной проверки, показавшей, что он безопасен.

Получили привику? Докажите!



В Британии тем временем разгораются споры о том, нужно ли будет британцам доказательство, что они прошли вакцинацию, в виде "иммунного паспорта".

Недавно назначенный министром по контролю за программой вакцинации в Великобритании Надхим Захави заявил, что правительство заинтересовано во внедрении способа, с помощью которого можно будет определить риски каждого отдельного человека. Эта информация может быть полезна для посещения пабов, театров, стадионов и других общественных мест, и самым удобным было бы наличие соответствующего документа.

Однако Захави противоречит другой политик, бывший министр юстиции Великобритании и экс-лорд-канцлер Майкл Гоув. В настоящий момент Гоув занимает должность канцлера герцогства Ланкастерского. В среду он заявил, что ничего подобного власти вводить не намерены. При этом Гоув добавил, что каждое отдельное заведение может сделать доказательство вакцинации обязательным условием для посещения, но законодательной поддержки эта мера не получит.

Ряд британских эпидемиологов уже выступили в поддержку позиции Захави. В качестве примера они приводят обязательное наличие справки о прививке против желтой лихорадки для всех, кто приезжает из стран, где это заболевание присутствует.

При этом некоторые правозащитные организации высказывают опасения о сохранности конфиденциальных данных человека при выдачи ему "иммунного паспорта". Какая информация будет в нем указана? Не будет ли это равносильно разглашению медицинской тайны? И не станет ли эта практика началом создания общенациональной системы удостоверений личности?