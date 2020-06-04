Коронавирус в мире: рекордное число смертей в странах Латинской Америки

В Мексике и Бразилии зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии. Министру Британии стало плохо прямо на трибуне парламента. Турция готова возобновить международное рейсы.

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В Бразилии, ставшей эпицентром эпидемии в Латинской Америке, за последние 24 часа скончались 1349 человек, в Мексике — более тысячи. Это самые высокие суточные показатели в этих странах с начала пандемии.

Что еще происходит в Латинской Америке?

Президент Аргентины Альберто Фернандес готовится объявить о продлении локдауна в стране до 21 июня. Самая сложная эпидемиологическая ситуация — в Буэнос-Айресе.

Из 949 случаев заражения, зафиксированных в стране за последние сутки, лишь 40 произошли за пределами столицы. С начала эпидемии в Аргентине Covid-19 заразились 19,2 тысячи человек, умерли 583.

В больницах Перу началась острая нехватка аппаратов ИВЛ, число заболевших при этом растет. По числу зараженных страна занимает второе место в Латинской Америке после Бразилии — почти 179 тысяч человек, 4894 человека умерли. Но есть и хорошая новость, пришедшая из Перу: там 50-летняя женщина с подтвержденным диагнозом Covid-19 родила здоровую пару близнецов.

В парламенте Парагвая конгрессмен Хорхе Антонио Бритес снял рубашку во время парламентской сессии в знак протеста против закрытия границ между Парагваем и Бразилией. Он заявил, что представляет пограничный регион и не понаслышке знает, что невозможность торговать с Бразилией оставила многих жителей его родных мест без дохода. Власти Парагвая закрыли границы с Бразилией в середение марта, после того как в соседней стране было зафиксировано критическое распространение эпидемии.

Что происходит в Европе?

Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма ушел в самоизоляцию после того, как накануне плохо себя почувствовал прямо во время выступления в парламенте. Он вытирал лоб носовым платком, и было ощущение, что ему трудно говорить.

Пока неясно, что именно происходит с министром, но произошедшее дало многим повод утверждать, что парламент страны слишком рано вернулся к обычному режиму работы. Недавно депутаты проголосовали за то, чтобы возобновить очные парламентские сессии, несмотря на то, что некоторые коллеги были против.

В Париже отменен традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии, который должен был состояться 14 июля. Обычно это самое масштабное мероприятие во французском календаре, и проводится оно на Елисейских полях. Однако совсем не отметить этот день власти посчитали невозможным и решили ограничиться небольшой церемонией на Площади Согласия.

Австрия открыла границы с соседями — всеми, кроме Италии. По словам министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, это первый шаг к возвращению к нормальной жизни. Однако глава итальянского МИД Луиджи ди Майо заявил, что такой выборочный подход, демонстрируемый не только Австрией, но и рядом других стран, может нанести ущерб единству ЕС.

Власти Северной Македонии вводят комендантский час в ряде городов после того, как статистика заражений коронавирусом в стране снова пошла вверх.

Наследник британского престола 71-летний принц Чарльз в интервью Sky News сказал, что легко отделался, перенеся коронавирус. Диагноз принцу был поставлен в марте, после чего он ушел в длительную самоизоляцию в одном из своих поместий.

Принц Чарльз сказал, что очень хорошо понимает, через что проходят заболевшие, и скорбит вместе с семьями, потерявшими своих близких.

Ситуация в мире

Иран сообщает о рекордном числе заразившихся коронавирусом за сутки — 3574 человека. Это самый высокий суточный показатель в Иране с начала пандемии в феврале. Также уже четвертый день подряд количество новых случаев заражения превышает отметку в 3 тысячи. Общее число заболевших в стране составляет 166,4 тысячи человек. По словам представителя министерства здравоохранения Ирана, число умерших от коронавируса в стране превысило 8 тысяч человек.

Парламент Израиля прервал работу после того, как у одного из депутатов подтвердился диагноз Covid-19. Сами Абу Шахадех самоизолировался два дня назад в связи с тем, что у его водителя был выявлен коронавирус. Он сразу сообщил, что в последние две недели посещал почти все пленарные заседания, ходил в кафетерий Кнессета и встречался с большим количеством людей за пределами парламента.

Например, он ездил поддержать палестинские семьи, потерявшие близких. На фотографиях с этого мероприятия видно, что Сами Абу Шахадех был без маски. Теперь, когда его диагноз подтвердился, медики приступили к выявлению круга людей, с которыми контактировал Шахадех. В четверг парламентариев попросили не выходить на работу, за исключением крайних случаев.

Турция планирует в июне возобновить международные рейсы в 40 стран, с 15-ю из которых уже подписаны соответствующие соглашения. Среди них Германия, Швейцария, Южная Корея и Катар. Внутренние рейсы вернулись к обычному графику с 1 июня.

Между тем представители авиаиндустрии Британии бьют тревогу в связи с планами правительства ввести с 8 июня обязательное правило 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну. По мнению главы крупнейшей в Британии компании по обслуживанию аэропортов Swissport Джейсона Холта, перспектива обязательной изоляции зставит людей отказаться от поездок, что существенно ударит не только по авиалиниям и летным составам, но и по наземным службам.

Многие недоумевают, почему такая мера не была введена в марте, когда это сделали многие страны мира.