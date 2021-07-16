Коронавирус в мире: Россия и Литва — в лидерах избыточной смертности

Большое исследование показало, что коронавирус очень часто приводит к осложнениям на почки, легкие и сердце даже у молодежи; британцы массово сносят антиковидное приложение; Россия и Литва оказались в мировых лидерах по избыточной смертности в первый год пандемии. Главное о коронавирусе на сегодня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Число заразившихся коронавирусом на планете с самого начала пандемии составляет 190 млн человек. За этот же период от вируса скончались более 4 млн. Число сделанных прививок в мире составляет сейчас 3,7 млрд, число полностью вакцинированных — около одного миллиарда.

Ковид бьет по почкам молодых

Коронавирус с большой вероятностью может серьезно подорвать здоровье в любом возрасте, а не только у пожилого человека: ученые подсчитали, что осложения на почки и другие органы возникают у 40% пациентов ковидных отделений британских больниц в возрасте до 50 лет.

Специалисты из семи британских университетов и государственного департамента здравоохранения, изучив истории 73 тысяч пациентов трехсот больниц страны, выяснили, что осложнения на почки, легкие, сердце и другие органы возникают у четырех из десяти заболевших в возрасте от 19 до 49 лет.

"Суть в том, что ковид — это болезнь не только пожилых и слабых. Эти данные подтверждают, что даже молодые люди, попавшие с коронавирусом в больницу, страдают от осложнений, многие из которых требуют дальнейшего наблюдения и потенциально лечения", — говорит руководитель исследования профессор Калум Семпл.

Ученые исследовали истории всех пациентов первой прошлогодней волны всех возрастов и ожидаемо выяснили, что больше всего риску осложнений подвергаются те, кому за 50, но и в других возрастных группах риск довольно высок: 44% среди людей в возрасте от 40 до 49 лет, 37% — для возрастов от 30 до 39.

Чаще всего коронавирус сказывается на почках, следующими по частоте поражения идут легкие и сердце.

Россия и Литва — в лидерах по лишним смертям

Россия и Литва оказались в лидерах по избыточной смертности за первый год пандемии среди нескольких десятков стран, данные по которым проанализировали итальянские ученые. Разница между официально учтенными смертями от коронавируса и всеми "лишними" смертями в России составила более 300 тысяч.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в эту пятницу, команда ученых из Болонского университета пересчитала данные за 2020 год по 67 странам.

Ученые на основе данных за последние "мирные" годы вычислили ожидаемую смертность в 2020 году и сравнили ее с реальной смертностью в первый год пандемии и с официальными данными об умерших от коронавируса.

По удельной избыточной смертности Россия оказалась на третьем месте — 244 смерти на 100 тысяч населения. Общая избыточная смертность в России к концу 2020 года, по подсчетам итальянцев, составила 357 тысяч, и лишь 56 тысяч из них российские власти зарегистрировали как смерти от ковида. Разница — более 300 тысяч.

В занявшем первое место Перу итальянцы насчитали 256,6 лишних смертей на 100 тысяч населения, в Европе первой оказалась Болгария — 249 лишних смертей на 100 тысяч; в Северной Македонии удельная избыточная смертность оказалась лишь чуть меньше российской, далее идет Эквадор, а шестое место заняла Литва: 217 избыточных смертей на 100 тысяч населения, и лишь меньше трети из них зарегистрированы как смерти от ковида.

В Британии итальянцы насчитали за прошлый год 82,5 тысячи избыточных смертей (121,6 на 100 тысяч населения), из них только 11 тысяч не зарегистрированы как смерти от коронавируса; в Украине получилось чуть больше 40 тысяч лишних смертей (90,6 на 100 тысяч), из них примерно половина отнесена на счет ковида.

То, что реальная избыточная смертность во многих странах во время пандемии намного превышает официальную смертность от коронавируса (а в некоторых — наоборот), хорошо известно, но работа итальянских ученых может быть ценна тем, что эти данные сведены воедино.

"Это сравнение […] обнаруживает разницу в способности систем здравоохранения разных стран тестировать людей и диагностировать коронавирус и в их способности справляться с кризисом в целом", — констатирует команда Болонского университета.

В число 67 стран, данные по которым пересчитали итальянские ученые, не вошли крупнейшие государства Азии, такие как Индия, Китай, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, кроме того, исследованием вообще не охвачена Африка.

Антиковидное приложение начало раздражать британцев

Британское приложение Test&Trace ("тестирование и отслеживание") в последнюю неделю перед полной отменой локдауна в Англии разослало более полумиллиона предписаний сидеть дома, и раздраженные британцы, особенно молодежь, начали удалять его из своих смартфонов.

За последнюю неделю Test&Trace, которое отслеживает, не оказывался ли пользователь в непосредственной близости от носителя коронавируса, разослало рекордные 520 тысяч предписаний о самоизоляции, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущую неделю.

Как посчитал аналитический Институт Адама Смита, если все получившие предписание выполнили его, то сейчас в самоизоляции сидят два миллиона британцев, а на следующей неделе их может стать 2,6 млн. Но сколько человек на самом деле послушались приложения, узнать невозможно из-за тайны персональных данных.

Массовая рассылка уведомлений уже привела к разнообразным дополнительным проблемам: отмене рейсов пассажирского транспорта, временному закрытию нескольких заводов, очередям в аэропорту Хитроу из-за нехватки персонала и даже к приостановки съемки сериала Netflix.

Газета Guardian заказала компании Savanta ComRes опрос на тему Test&Trace, и та выяснила, что треть пользователей в возрасте от 18 до 34 лет уже удалила это приложение, а еще треть собирается сделать это в ближайшие дни.

"Многие удаляют приложение, потому что знают, что оно слишком чувствительно. Это очень рациональный шаг, потому что много людей уже вакцинировано, к тому же найдены эффективные методы лечения заболевших. Для трети людей самоизоляция означает финансовые трудности. Им приходится выбирать между очень реальным риском потерять доходы и очень низким риском заболеть", — сказал газете Sun заместитель директора Института Адама Смита Мэтью Килкойн.

С понедельника 19 июля в Англии будут отменены последние связанные с коронавирусом ограничения (в других частях Соединенного Королевства — свои графики борьбы с пандемией), но работу приложения Test&Trace правительство останавливать не собирается.

По сведениям Би-би-си, с понедельника приложение будет лишь обновлено, и в нем появятся новые формулировки, из которых будет более ясно, что извещение Test&Trace о самоизоляции — это не приказ, а рекомендация. Скачок же числа извещений специалисты объясняют тем, что и общее число заражений в Британии сейчас растет.

Ученые-эпидемиологи настаивают, что Test&Trace было и остается очень полезным приложением: авторитетный научный журнал Nature, в частности, утверждает, что прошлой осенью оно помогло предотвратить 600 тысяч заражений и спасло до восьми тысяч жизней.