Коронавирус в мире: Рождество с ограничениями и массовая отмена авиарейсов по всему миру

Европейские медэксперты затаили дыхание - ближайшие недели станут для континента решающими. Вариант "Омикрон" распространится на группы риска, и станет понятно, породит ли он волну госпитализаций. Тем временем в США, Австралии и других странах из-за "Омикрона" отменены тысячи авиарейсов по всему миру. В Вифлееме тем временем готовятся отметить Рождество с ограничениями.

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Главное о коронавирусе на 24 декабря - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Вариант "Омикрон" распространяется по планете, вынуждая национальные правительства вводить все новые ограничения. Многие страны Европы отмечают взрывной рост заражаемости, Нидерланды на этой неделе ввели жесткий локдаун с закрытием всех "необязательных" заведений, Италия и Испания в пятницу обязали жителей носить маски даже на улице.

Другие европейские страны готовятся ввести жесткие меры между Рождеством и Новым годом. В Германии с 28 декабря запретят собираться группами больше 10 человек, а футбольные матчи будут проводиться за закрытыми дверями. В Португалии локдаун начнется с 26 декабря, как и обязательная работа из дома.

Все это объясняется очень быстрым распространением варианта "Омикрон". По мнению некоторых наблюдателей, даже страны Европы, где вакцинировано больше 80% населения, оказались к нему не готовы.

В галилейском Вифлееме, где по христианскому поверью родился Иисус Христос, Рождество отметят с антивирусными мерами. Тысячи собравшихся в городе паломников на церемонию не пустят.

Решающие недели

Британия и вся Европа в следующие несколько недель узнает, так ли страшен более заразный, но, по некоторым сообщениям, менее смертоносный вариант "Омикрон".

Как указывает корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Джеймс Галлахер, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире сильно отличается от прошлой зимы. Большая часть населения Британии и Европы вакцинирована, а меры, которые сегодня вводят по всему миру, значительно легче прошлогодних полных локдаунов.

Вариант "Омикрон" реже предыдущих сопровождается тяжелыми симптомами. Последние исследования гласят, что риск оказаться в больнице с "Омикроном" на 30%-70% ниже, чем с "Дельтой".

Однако это касается не всех - у большинства людей при заражении появятся симптомы, сравнимые с обычной простудой. Однако остается меньшинство, в том числе группы риска, и в абсолютных числах их может оказаться вполне достаточно, чтобы перегрузить систему здравоохранения.

"Если с "Омикроном" в больницы попадает в два раза меньше людей, но он заражает в два раза больше людей, то в результате мы все равно снова оказываемся в начале пути", - говорит Галлахер.

Пока в Британии "Омикрон" коснулся в основном людей младше 40 лет. Именно эта категория составляет большую часть госпитализированных британцев.

Мы пока не знаем, что произойдет, когда "Омикрон" доберется до пожилых поколений и других групп риска. Узнаем мы это после рождественских вечеринок, считает Галлахер.

Отмены рейсов по всему миру

Накануне Рождества авиакомпании в США и Австралии отменили сотни рейсов, на которые купили билеты миллионы пассажиров. Это следует из данных сайта FlightAware.

Американская компания United Airlines объяснила отмены рейсов тем, что у большой части ее персонала был обнаружен коронавирус. В Австралии были отменены около 100 рейсов между Сиднеем и Мельбурном. Отмена коснулась тысяч пассажиров.

В пятницу число заразившихся вариантом "Омикрон" в США превысило пиковое значение прошлой волны пандемии. Эксперты в США также опасаются слишком высокой нагрузки на систему здравоохранения.

"Если у нас миллионы больных, и они сосредоточены в одном месте, то для того чтобы перегрузить больницы, достаточно лишь небольшого процента "тяжелых", - сказала в беседе с газетой New York Times профессор Мичиганского университета Хэлли Прескотт.